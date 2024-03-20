Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Buka Puasa Spaghetti dan Bakso, Berbuka ala Makanan Eropa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |04:27 WIB
Resep Buka Puasa Spaghetti dan Bakso, Berbuka ala Makanan Eropa
Resep Buka Puasa Spaghetti dan Bakso. (Foto: Freepik)
A
A
A

RESEP buka puasa hari ini adalah Spaghetti dan bakso, hidangan klasik yang sempurna untuk dinikmati bersama. Resep ini pun sangat mudah dibuat sehingga bisa menjadi inspirasi berbuka puasa.

Berikut cara dan resep untuk membuat spaghetti dan bakso, yang ditulis laman Gulf News.

Bahan-bahan

375 gr spageti

400 gr tomat kalengan utuh

150 gr daging giling

150 gr daging domba giling

70 gr daging sapi chorizo (cincang halus)

1 bawang merah, cincang halus

2 batang seledri (cincang halus)

2 siung bawang putih (cincang

1 wortel, cincang halus

2 tangkai oregano segar (cincang halus) segenggam kecil daun kemangi segar (cincang halus)

1 sendok teh bubuk jintan

1/4 cangkir peterseli (cincang)

1 potong roti basi

1/4 cangkir susu

2 telur

3 sdm minyak zaitun extra virgin

Garam dan merica secukupnya

Cara membuat Adonan bakso

1. Potong halus bawang bombay, wortel, dan seledri menjadi dadu kecil untuk bakso

2. Cincang kasar peterseli, dua tangkai oregano, dan beberapa kelopak daun kemangi, gulung menjadi satu, lalu potong tipis-tipis. Sisihkan sayuran cincang dan bumbu

3. Tambahkan susu ke dalam mangkuk dan sobek roti secara kasar. Rendam roti dalam susu dan sisihkan, ini akan menambah tekstur pada bakso Anda

4. Cincang halus chorizo daging sapi rasa paprika, potong dadu secara merata untuk baksonya

5. Tambahkan daging sapi cincang, domba, chorizo, dan semua sayuran cincang serta bumbu lainnya ke dalam mangkuk

6. Tambahkan dua butir telur, bumbui dengan garam, lada hitam, dan bubuk jintan, lalu aduk rata

7. Hancurkan roti yang sudah direndam susu dan tambahkan ke dalam adonan. Aduk rata dan diamkan di dalam chiller selama 10 hingga 15 menit

8. Jika sudah dingin, gulung bakso bentuk bulat di kertas roti yang dioles minyak zaitun di dalam nampan

9. Letakkan setiap gulungan di atas loyang, percikkan minyak zaitun di atasnya, dan masukkan ke dalam oven pada suhu 170°C selama 15 hingga 20 menit

10. Periksa sesekali untuk memastikan daging matang dengan benar.

