HOME WOMEN FOOD

Bella Hadid Konsumsi 14 Vitamin Setiap Pagi, Bikin Netizen Melongo

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:30 WIB
Bella Hadid Konsumsi 14 Vitamin Setiap Pagi, Bikin Netizen Melongo
Kebiasaan konsumsi vitamin ala Bella Hadid, (Foto: TikTok @babybella777)
PARA supermodel kerap kali menuai pujian ketika tampil dengan bentuk tubuh langsing ideal, dan juga bugar meski disibukkan dengan jadwal pemotretan dan juga pekan mode yang sangat padat.

Nah, di balik semua itu, mereka harus menempuh perjuangan yang bikin melongo karena dirasa tak masuk akal untuk dilakukan. Supermodel Bella Hadid pun membuktikannya ke publik.

 BACA JUGA:

Kebiasaan pola hidup sehat ala Bella ini, ia bagikan baru-baru ini melalui akun TikTok pribadinya, @babybella777. Adik supermodel top dunia Gigi Hadid itu membagikan 10 kebiasaan yang dilakukannya di pagi hari setelah bangun tidur. Salah satunya adalah meminum 14 vitamin!

 

Morning routine ala Bella Hadid ini diawali dengan mengambil gelas lalu meneteskannya dengan tiga buah suplemen berbentuk seperti botol serum dan meminum campuran tersebut.

Langkah selanjutnya, Bella meminum 14 vitamin bersama detox juice berwarna hijau. Belum stop sampai situ, perempuan berdarah Palestina ini masih lanjut meminum suplemen cair lainnya yaitu sea moss gel atau gel dari lumut laut, Fulvic Detox dan mineral ionik cair.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
