HOME WOMEN FOOD

8 Manfaat Konsumsi Kolang Kaling untuk Kesehatan, Kulit hingga Kekebalan Tubuh

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |17:30 WIB
8 Manfaat Konsumsi Kolang Kaling untuk Kesehatan, Kulit hingga Kekebalan Tubuh
8 Manfaat Konsumsi Kolang Kaling untuk Kesehatan, (Foto: Edible)
A
A
A

8 Manfaat Konsumsi Kolang Kaling untuk Kesehatan, menarik untuk dibahas karena kolang-kaling merupakan salah satu buah yang banyak dikonsumsi di bulan Ramadhan seperti sekarang.

Tak sekedar buah yang sering hadir di bulan puasa, tapi kolang kaling menyimpan segudang manfaat kesehatan. Ya, kolang-kaling, buah yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberikan sejumlah manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh.

Kolang-kaling (Arenga pinnata) dengan ciri khas berwarna putih, berbentuk lonjong, teksturnya yang kenyal, serta kandungan air yang melimpah, sering digunakan dalam berbagai hidangan tradisional di Indonesia, terutama menjadi favorit saat bulan Ramadhan dan berbagai perayaan lainnya.

Berdasarkan khasiat yang terkandung dalam buahnya, ini delapan manfaat mengonsumsi kolang-kaling bagi kesehatan yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (20/3/2024)

 BACA JUGA:

1. Menyehatkan kulit: Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam kolang-kaling juga bermanfaat untuk kesehatan kulit. Vitamin C inilah yangt membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan merangsang produksi kolagen, yang menjaga kulit tetap kencang dan bercahaya.

(8 Manfaat Konsumsi Kolang Kaling untuk Kesehatan, Foto: Okezone)

2. Memperbaiki sistem pencernaan: Serat yang tinggi dalam kolang kaling membantu membantu menjaga pencernaan dan mencegah sembelit. Kandungan ini pun membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.

3. Sumber antioksidan: Kolang-kaling sarat antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu juga baik untuk mengurangi potensi penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.

