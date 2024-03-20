Wajib Punya, Pilihan Sneakers Terbaik dan Stylish untuk Outfit Bukber

OKEZONE - Selama bulan Ramadhan ini kita akan dipenuhi dengan berbagai undangan bukber atau buka bersama. Mulai dari bukber bersama teman-teman, keluarga, hingga rekan bisnis. Agar tampil lebih percaya diri, Anda bisa menggunakan sneakers terbaik dan stylish untuk outfit-nya.

Bukber biasa dijadikan acara tahunan untuk mempererat relasi sosial. Jadi tidak ada salahnya Anda menyempatkan waktu untuk mengikuti acara bukber ya. Nah, selagi menunggu waktu berbuka, biasanya Anda menghabiskan waktu dengan berbincang santai.

Terkadang Anda dibuat bingung dalam memilih sneaker untuk outfit yang pas saat acara bukber. Sepatu sneakers atau juga dikenal dengan istilah sepatu kets adalah jenis alas kaki dengan sol karet, yang seringkali dipakai untuk olahraga atau acara santai.

Dari segi fesyen, sneakers ini dapat dipasangkan dengan berbagai macam pakaian, mulai dari penampilan kasual dengan celana jins dan kaus, hingga penampilan yang lebih formal dengan blazer.

Nah, beberapa pilihan sneaker terbaik dan stylish untuk outfit saat bukber di bawah ini bakal membuat Anda terlihat lebih elegan, namun tetap simpel. Yuk, langsung diintip:

1.Vans Old Skool