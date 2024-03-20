Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Wajib Punya, Pilihan Sneakers Terbaik dan Stylish untuk Outfit Bukber

Jack Newa , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:08 WIB
Wajib Punya, Pilihan Sneakers Terbaik dan <i>Stylish</i> untuk <i>Outfit</i> Bukber
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
A
A
A

OKEZONE - Selama bulan Ramadhan ini kita akan dipenuhi dengan berbagai undangan bukber atau buka bersama. Mulai dari bukber bersama teman-teman, keluarga, hingga rekan bisnis. Agar tampil lebih percaya diri, Anda bisa menggunakan sneakers terbaik dan stylish untuk outfit-nya.

Bukber biasa dijadikan acara tahunan untuk mempererat relasi sosial. Jadi tidak ada salahnya Anda menyempatkan waktu untuk mengikuti acara bukber ya. Nah, selagi menunggu waktu berbuka, biasanya Anda menghabiskan waktu dengan berbincang santai.

Terkadang Anda dibuat bingung dalam memilih sneaker untuk outfit yang pas saat acara bukber. Sepatu sneakers atau juga dikenal dengan istilah sepatu kets adalah jenis alas kaki dengan sol karet, yang seringkali dipakai untuk olahraga atau acara santai.

Dari segi fesyen, sneakers ini dapat dipasangkan dengan berbagai macam pakaian, mulai dari penampilan kasual dengan celana jins dan kaus, hingga penampilan yang lebih formal dengan blazer.

Nah, beberapa pilihan sneaker terbaik dan stylish untuk outfit saat bukber di bawah ini bakal membuat Anda terlihat lebih elegan, namun tetap simpel. Yuk, langsung diintip:

1.Vans Old Skool

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement