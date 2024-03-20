Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Ingin Tampil Anggun dengan Pashmina di Hari Raya, Ini Rekomendasinya

Atik Untari , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |11:08 WIB
Ingin Tampil Anggun dengan Pashmina di Hari Raya, Ini Rekomendasinya
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
JAKARTA-Idul Fitri menjadi momen spesial bagi umat Islam untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat. Penampilan terbaik tentu menjadi dambaan di momen spesial ini. Bagi para hijabers, pashmina dapat menjadi aksesoris yang menunjang penampilan agar semakin kece saat Idul Fitri.

Pashmina merupakan salah satu jenis hijab yang digemari banyak wanita karena mudah dibentuk dan dipadupadankan dengan berbagai gaya. Pashmina biasanya juga memiliki ukuran yang panjang dan lebar, sehingga dapat menutupi dada dan punggung dengan sempurna. Hal ini membuat pashmina lebih syar'i dan cocok untuk wanita yang ingin menutup aurat dengan sempurna.

Tak hanya itu, Pashmina juga terbuat dari bahan yang lentur dan mudah dibentuk, sehingga dapat dikreasikan menjadi berbagai gaya hijab yang trendy dan stylish.

Jenis hijab ini juga dapat digunakan untuk berbagai acara, baik formal maupun kasual. Biasanya para pemakai akan menggunakan Pashmina yang terbuat dari bahan yang ringan dan adem cocok untuk sehari-hari, sedangkan pashmina yang terbuat dari bahan yang mewah dan berkilau cocok untuk digunakan pada acara formal.

Pashmina dapat memberikan kesan elegan dan mewah pada penggunanya. Hal ini karena pashmina memiliki bahan yang halus dan jatuh, serta tersedia dalam berbagai warna dan motif yang menarik.

      
