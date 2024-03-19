Agen BRILink Ini Cerita Cara Gaet Banyak Konsumen, Harus Jemput Bola dan Tidak Pilih-Pilih

Nurul Aini dan Zaman sukses jadi Agen BRILink karena rajin jemput bola. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone)

BANYAK orang ingin sukses menjadi Agen BRILink. Namun, itu membutuhkan cara khusus agar bisa menggaet banyak konsumen. Langkah ini juga dilakukan oleh Agen BRILink Nurul Aini.

Nurul Aini bersama sang suami, Zaman Sari, sebelumnya menjalani bisnis kelontong sebelum menjadi Agen BRILink. Usahanya itu tidak dibangun dari nol, melainkan meneruskan dari sang orangtua Zaman yang memilih untuk pulang ke kampung halaman, Pekalongan.

“Ini awalnya punya mertua. Tokonya sudah ada sejak bapak kecil. Jadi, usianya ada kalau 40 tahun. Saya sama bapak menikahnya sudah 20 tahun,” tutur Nurul kepada Okezone.com di tokonya Warung Nurul, Jalan Media Massa, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta, belum lama ini.

Nurul mengatakan, tokonya tersebut berdiri di atas lahan yang mereka sewa.

“Ibaratnya, tanah ngontrak. Bangunan milik pribadi. Jadi, kami hanya sewa tanah saja. Namanya dapat rezeki di sini, kami jalani saja,” kata Nurul.

Memang belum banyak barang dagangan yang dijual ketika itu. Nurul menyebut, seperti minuman, rokok, dan camilan.

Namun seiring waktu berjalan, dia coba memberikan banyak pilihan dagangan. Tujuannya, agar pembeli bisa mendapatkan apa pun yang diinginkan.

“Sekarang tambah variasi, Kadang coba saja menambahi barang dagangan, alhamdulillah jalan. Saya suka ngetes selera pembeli,” ucapnya.

Selain aksesori, Nurul juga menjual parfum yang diracik sendiri.

“Parfumnya saya racik sendiri. Saya sediakan khusus bibit atau biangnya, tinggal kita mencampurkannya. Jadi, pembeli bisa memilih sesuai keinginan. Harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan lainnya,” kata Nurul yang memilih menjual barang sesuai kantong pembeli.

Melihat tokonya ramai, Nurul memberanikan diri untuk menjadi Agen BRILink. Dia tertarik lantaran pernah memakai jasa BRILink orang lain ketika transfer uang.

“Saya awalnya punya pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat kunjungan ke bank, saya iseng tanya syarat menjadi Agen BRILink. Lantaran saya pernah punya pinjaman, jadi dimudahkan dalam prosesnya,” kata Nurul.