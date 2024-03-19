5 Potret Donny Kesuma Semasa Hidup, Jadi Atlet hingga Aktif di Dunia Hiburan

KABAR duka datang dari aktor lawas Donny Kesuma yang meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024) malam. Donny meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di ICU, salah satu rumah sakit di Bekasi karena lemah jantung.

Kabar meninggalnya Donny diketahui pertama kali lewat unggahan di akun Instagram milik Ferry Maryadi. Dalam unggahannya, Ferry tampak mengunggah potret Donny dan menuliskan duka cita atas kepergian sang aktor.

"Semoga khusnul khotimah kang Don. Pileuleuyan (perpisahan) kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

Donny sendiri merupakan aktor yang sudah terjun ke dunia hiburan sejak tahun 90-an. Selama berkarier, Donny sudah banyak membintangi judul film dan juga sinetron.

Untuk mengenang sang aktor, MNC Portal akan merangku potret Donny Kesuma. Berikut ulasannya dari Instagram @donnykesumaofficial.

1. Awal karier





Donny Kesuma memulai kariernya dari dunia olahraga sebagai atlet sofbol Indonesia. Ia pernah membawa tim sofbol Indonesia meraih emas pada SEA Games 1997.

Kemudian Donny mencoba peruntungan di dunia akting dengan bermain sinetron berjudul Bidadari yang Terluka. Siapa sangka, aktingnya diperhitungkan hingga ia mendapat banyak tawaran sinetron dan juga film.

2. Aktif olahraga





Dia juga aktif olahraga softball. Bahkan timnya berhasil meraih trophy dari East Asia Softball Master Champion beberapa waktu lalu.

3. Foto bareng Rano Karno





Kebersamaan Donny bersama Rano Karno saat bertemu di sebuah acara. Dia mengaku senang bisa bertemu dengan salah satu aktor legendaris Indonesia dan tidak melewatkan untuk foto bersama.