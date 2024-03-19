Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Amanda Manopo Berbagi Tips Turunkan Berat Badan 14 Kg dalam 8 Bulan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:03 WIB
Amanda Manopo Berbagi Tips Turunkan Berat Badan 14 Kg dalam 8 Bulan
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Amanda Manopo memang sangat langsing lantaran dia memang tengah menurunkan berat badannya. Bahkan, dia sempat dituding menjalankan operasai plastik saking rampingnya penampilannya tersebut.

Tapi, demi menurunkan berat badan maka dia harus menghilangkan kebiasannya yang doyan jajan berbagai macam makanan. Bahkan ketika di lokasi syuting Ikatan Cinta dulu, Amanda Manopo dikenal sebagai salah satu penyuplai jajanan untuk para pemain dan kru karena dirinya kerap memesan makanan dalam jumlah banyak.

Amanda Manopo pun mengalami penurunan berat badan sebanyak 14 kilogram dengan berbagai macam cara. Mulai dari mengatur pola makan sesuai anjuran dokter gizi hingga rutin berolahraga. Hal itu dilakukannya demi mendapatkan berat badan ideal.

"Jangan sedih gak usah ditanya, saya turun 14 kilogram sekitar 8 bulan saya ikut program, ada lewat program dokter gizi, suntik, makannya diatur, terus ada juga minum obat, olahraga, gak makan malam," ujar Amanda Manopo saat dijumpai di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Amanda pun harus menghilangkan hobi jajannya itu demi hasil yang maksimal. Meski sempat stres sesaat, Amanda berusaha menikmatinya segala proses yang dijalaninya.

"Terus ada beberapa hal yang bikin, sebenernya stres kalau tipenya orang yang suka jajan terus gak boleh jajan terus ada penolakan badan yang kaya gitu. Tapi saya menikmati prosesnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
