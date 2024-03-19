Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penampakan Mainan Spiderman Rp3,6 Juta yang Diberikan Fuji untuk Gala Sky

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |15:22 WIB
Penampakan Mainan Spiderman Rp3,6 Juta yang Diberikan Fuji untuk Gala Sky
Fuji Utami - Gala Sky. (Foto: Instagram)
A
A
A

FUJIANTI Utami alias Fuji kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, Fuji kedapatan memberikan hadiah mainan super mahal untuk sang keponakan, Gala Sky.

Hadiah tersebut merupakan Lego seri The Amazing Spider-Man. Lego ini dikenal sebagai salah satu mainan yang paling digandrungi anak-anak.

Dilansir akun Instagram, @allfujifashion, terlihat Gala begitu sumringah saat memegang kardus mainan tersebut.

Fuji mainan

“Fujianti Utami Putri Buy @lego The Amazing Spider-Man 31209 for Galasky," tulis akun itu.

Mainan tersebut juga jadi idaman banyak anak-anak karena berbagai karakter yang disajikan. Sayangnya, mainan Lego ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal.

Untuk Lego seri The Amazing Spider-Man ini memiliki harga yang cukup fantastis. Untuk satu kotaknya, Lego itu dibanderol hingga Rp3,6 juta.

Fuji sendiri terkenal sering membelikan hadiah spesial untuk Gala Sky. Ia juga tak memikirkan seberapa mahal harga dari kado untuk sang keponakan tercinta.

Lego Gala Sky Fujianti Utami Fuji
