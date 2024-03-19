5 Potret Jadul Tyo Nugros Sang Drummer Dewa 19, Edward Cullen Indonesia

5 Potret Jadul Tyo Nugros Sang Drummer Dewa 19, tentunya menarik untuk dibahas. Maka dari itu bisa dilihat melalui artikel singkat berikut ini.

Nama Tyo Nugros sendiri mulai melejit ketika ia mulai memperkuat band Indonesia legendaris, Dewa 19 itu sejak tahun 2000-an. Kini, menginjak usia 53 tahun, pesona sang penabuh drum ini tak tergerus oleh waktu.

Siapa yang menduga bahwa ia berada di usianya yang sekarang. Tyo tetap tampan dan sangat awet muda meski sudah lewat usia 50 tahun. Tak heran bahwa sosoknya dijuluki Edward Cullen Indonesia. Seperti apa sosoknya ketika muda dulu? Melansir dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024) berikut ini adalah lima potret jadul Tyo Nugros sang drummer Dewa 19.

1. Awal karir: Pria kelahiran tahun 1970 ini sempat mengawali karirnya sebagai model, sebelum memutuskan untuk hijrah menjadi pemain band. Memiliki wajah yang tampan, tak heran apabila wajahnya pernah menghiasi beberapa majalah jadul sebagai model editorial.

(5 Potret Jadul Tyo Nugros Sang Drummer Dewa 19, Foto: Instagram @memories__hits)

2. Awet muda: Diunggah oleh akun Instagram aktris Luthya Sury, @luthyasury foto ini diambil pada tahun 2003. Memperlihatkan bahwa sejajk 20 tahun lalu, Tyo aslinya memang sudah sangat tampan dan manly

(5 Potret Jadul Tyo Nugros Sang Drummer Dewa 19, Foto: Instagram @luthyasury)