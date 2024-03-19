5 Potret Ryu Jun Yeol, Aktor yang Sukses Taklukkan Han So Hee dan Lee Hyeri

RYU Jun Yeol, baru-baru ini tengah menghebohkan dunia maya, akibat kabar dirinya yang sedang menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Han So Hee setelah belum lama putus dari hubungan jangka panjang dengan sang mantan kekasih aktris dan idol, Lee Hyeri dari Girls’ Day.

Pria yang kini berusia 37 tahun itu terkenal karena perannya dalam serial drama Reply 1988. Diketahui, ia telah membintangi beberapa deretan film populer, oleh karena itu namanya semakin melambung di dunia seni peran.

Seperti apa sosok Ryu Jun Yeol sebenarnya? Menghimpun dari akun Instagramnya, @ryusdb. Berikut ini adalah lima potret dari Ryu Jun Yeol, pria yang sukses menaklukkan Han So Hee dan Lee Hyeri.

1. Tampil di variety show: Ryu Jun Yeol tampak necis, mengenakan celana panjang dan turtleneck berwarna hitam, yang dibalut dengan jaket berwarna coklat saat didapuk menjadi bintang tamu dalam salah satu acara variety show di Korea, Psick Show.

2. Man of The Year: Di tahun 2023 aktor ini mendapatkan predikat sebagai Man of The Year dari salah satu majalah ternama di Korea, GQ Korea. Jadi model cover majalah, Junyeol berpose misterius dalam balutan sweater merah maroon yang dipadu dengan celana panjang coklat.