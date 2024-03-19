Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Ryu Jun Yeol, Aktor yang Sukses Taklukkan Han So Hee dan Lee Hyeri

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:36 WIB
5 Potret Ryu Jun Yeol, Aktor yang Sukses Taklukkan Han So Hee dan Lee Hyeri
Potret Ryu Jun Yeol, (Foto: Instagram @ryusdb)
A
A
A

RYU Jun Yeol, baru-baru ini tengah menghebohkan dunia maya, akibat kabar dirinya yang sedang menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Han So Hee setelah belum lama putus dari hubungan jangka panjang dengan sang mantan kekasih aktris dan idol, Lee Hyeri dari Girls’ Day.

Pria yang kini berusia 37 tahun itu terkenal karena perannya dalam serial drama Reply 1988. Diketahui, ia telah membintangi beberapa deretan film populer, oleh karena itu namanya semakin melambung di dunia seni peran.

Seperti apa sosok Ryu Jun Yeol sebenarnya? Menghimpun dari akun Instagramnya, @ryusdb. Berikut ini adalah lima potret dari Ryu Jun Yeol, pria yang sukses menaklukkan Han So Hee dan Lee Hyeri.

1. Tampil di variety show: Ryu Jun Yeol tampak necis, mengenakan celana panjang dan turtleneck berwarna hitam, yang dibalut dengan jaket berwarna coklat saat didapuk menjadi bintang tamu dalam salah satu acara variety show di Korea, Psick Show.

2. Man of The Year: Di tahun 2023 aktor ini mendapatkan predikat sebagai Man of The Year dari salah satu majalah ternama di Korea, GQ Korea. Jadi model cover majalah, Junyeol berpose misterius dalam balutan sweater merah maroon yang dipadu dengan celana panjang coklat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/194/3191527/marsha-s8au_large.jpg
Potret Marsha Aruan Pose di Depan Masjid dan Berkerudung, Netizen: Mualaf?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107/niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement