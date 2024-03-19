Keberadaan Kate Middleton Diduga Mulai Terungkap, Bagaimana Kondisinya?

TEKA-teki 'menghilangnya' Princess of Wales, Kate Middleton tampaknya mulai ada titik terang. Akhirnya, baru-baru ini ada saksi mata yang mengaku melihat Kate Middleton baik-baik saja.

Sang saksi mata mengklaim saat melihat Kate di publik, ibu tiga orang anak tersebut tampak bahagia dan sehat saat mengunjungi kios pertanian lokal di Windsor bersama Pangeran William pada hari Sabtu (16/3/2024) waktu setempat.

Melansir dari PageSix, saksi mata menyatakan bahwa Pangeran dan Putri Wales terlihat sedang menyaksikan ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis bermain bersama.

“Setelah semua rumor yang beredar, saya terkejut melihatnya di sana. Kate sedang berbelanja dengan William, dan dia tampak bahagia dan tampak sehat," ujar sumber tersebut dilansir dari PageSix, Selasa (19/3/2024)

Saksi mata menambahkan bahwa kala itu, Kate terlihat hanya bersama Pangeran William, tanpa ketiga anak mereka, Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis.

“Meski demikian, ini pertanda baik karena artinya kondisi Kate cukup baik dan bahkan bisa ada di kios pertanian itu,” tambah sang sumber.