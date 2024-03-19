Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Menopang Penampilan, Band Lomba Sihir: Pakaian dan Skincare Itu Penting!

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |17:30 WIB
Menopang Penampilan, Band Lomba Sihir: Pakaian dan Skincare Itu Penting!
Band Lomba Sihir, (Foto: Okezone/Dita)
A
A
A

SEPERTI artis-artis lainnya yang mementingkan penampilan, begitu juga dengan grup band Lomba Sihir. Meski band yang terbentuk sejak 2019 ini didominasi laki-laki, namun bagi Enrico Octaviano, Natasha Udu, Rayhan Noor, Tristan Juliano dan Baskara Putra (Hindia) penampilan adalah kunci utama yang harus diperhatikan di setiap panggung.

Tak kalah utama dari skill bermain musik dan menyanyi, bagi mereka penampilan adalah kunci utama yang harus diperhatikan. Baik ketika di panggung mau pun layar kaca, salah satu rahasia penting dalam menompang performa mereka adalah makeup dan skincare wajah.

Bagi Lomba Sihir, perawatan kulit secara umum sangat penting baik untuk wanita atau pun pria. Menurut Lomba Sihir, perhatian terhadap kesehatan kulit dapat membantu menciptakan penampilan yang lebih baik.

(Foto: Okezone/Dita Pramesti) 

 BACA JUGA:

Enrico, sang drummer menekankan bahwa penting untuk mempertimbangkan situasi dan kebutuhan situasional. Perlu untuk menyesuaikan dengan tema, atau konsep karakterisasi yang ingin mereka sampaikan kepada penonton.

"Kalau makeup tergantung sama acaranya, seperti pakaian, jadi dress for the occasion. Disesuain sama kebutuhan di panggung ataupun di televisi," kata Enrico saat diwawancarai bersama Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
