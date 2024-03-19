Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Precision Pro Matte Eyeliner: Mata Cantik Sempurna, Tampil Cantik, Fresh, Smart dengan Soulyu

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:02 WIB
Precision Pro Matte Eyeliner: Mata Cantik Sempurna, Tampil Cantik, Fresh, Smart dengan Soulyu
Precision Pro Matte Eyeliner Soulyu, (Foto: Soulyu)
A
A
A

INGIN tampil dengan mata yang cantik dan sempurna sepanjang hari? Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner adalah pilihan terbaik Anda! Dengan formula tahan hingga 24 jam, anti luntur, dan ujung presisi.

Eyeliner ini akan membantu Anda menciptakan tampilan mata yang menawan tanpa khawatir tentang smudging atau pudar.

Tahan Hingga 24 Jam: Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner dirancang untuk bertahan sepanjang hari. Dengan formula tahan air yang kuat, eyeliner ini tidak akan luntur atau pudar meskipun dalam kondisi cuaca yang panas atau lembap.

 BACA JUGA:

1. Anti Luntur: Dengan Soulyu Precision Pro Matte Eyeliner, Anda tidak perlu khawatir tentang, eyeliner yang luntur di sepanjang hari. Formula anti lunturnya akan membuat garis eyeliner tetap tajam dan rapi sepanjang hari.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188275/soulyu-lYLk_large.jpg
Donat Butter Baby X Soulyu Padukan 3 Rasa Unik, Dibanderol Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/611/3188273/soulyu-t24O_large.jpg
Soulyu Beauty X Butter Baby Luncurkan Lip Glassie, Ajak Perempuan Lebih Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement