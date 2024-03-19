Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jus Jeruk dan Nanas Ampuh Hilangkan Bau Mulut saat Berpuasa? Cek Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |01:00 WIB
Jus Jeruk dan Nanas Ampuh Hilangkan Bau Mulut saat Berpuasa? Cek Faktanya
Jus nanas mampu hilangkan bau mulut saat berpuasa? (Foto: Freepik.com)
MENGHILANGKAN bau mulut ketika berpuasa bukan hanya dengan rutin menyikat gigi saja lho. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi bau mulut saat berpuasa.

Bau mulut yang muncul saat berpuasa itu biasanya disebabkan oleh bakteri yang menumpuk di mulut akibat minimnya produksi air liur yang berguna untuk membasmi bakteri. Tak cuma itu, bau mulut juga bisa disebabkan karena gangguan dalam saluran cerna lho.

Hal ini terjadi akibat asam lambung yang keluar dari lambung naik ke mulut, sehingga menyebabkan mulut mengeluarkan bau tak sedap. Meski begitu, terdapat minuman yang dipercaya bisa mengatasi bau mulut yaitu jus buah buahan.

Menurut dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Saddam Ismail jus nanas bisa membantu menghilangkan bau mulut yang tak sedap. Hal ini karena nanas tinggi akan vitamin C dan bisa mengobati peradangan yang terjadi dalam tubuh.

Nanas

“Bisa mengkonsumsi jus buah sebagai salah satu cara menghilangkan bau mulut misalkan jus buah nanas. buah nanas ini memiliki kandungan yang bisa mengatasi peradangan dalam tubuh kita,” kata dr. Saddam dikutip dari kanal Youtube Sadam Ismail, Selasa (19/3/2024).

Selain itu, nanas mengandung bromelain yang bagus untuk kesehatan, khususnya memperbaiki saluran pencernaan dan mengurangi infeksi bakteri. Sehingga meminimalisir terjadinya bau tak sedap yang muncul saat berpuasa.

“Kemudian ya kandungan bromelin juga ini bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya dan juga bisa menurunkan infeksi bakteri,” tuturnya.

