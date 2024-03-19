Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Konsumsi Makanan Pemicu Alergi Bisa Sembuhkan Alergi?

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:00 WIB
Konsumsi makanan pemicu alergi bisa sembuhkan alergi?
ALERGI bisa disebabkan karena faktor genetik dari orangtua yang menurun pada anaknya. Alhasil banyak orang berlomba-lomba untuk menyembuhkan alergi dengan berbagai cara. Alergi merupakan sebuah kondisi yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh memiliki sensitivitas kekebalan yang berlebihan terhadap protein asing yang berasal dari luar.

Salah satu stigma yang beredar di masyarakat untuk menyembuhkannya yaitu dengan harus terus mengkonsumsi makanan yang memicu alergi agar tubuh menjadi kebal dan sembuh dari alergi. Banyak orang yang hingga saat ini masih mempercayai cara tersebut lho.

Menurut Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK-Unair dan Dokdiknis Ahli Utama RSUD Dr.Soetomo, Prof. DR Dr Anang Endaryanto, SpA(K), MARS hal tersebut dinamakan dengan desensitisasi. Desensitisasi merupakan sebuah terapi yang umumnya dipakai untuk meredakan kecemasan atau mengatasi ketakutan.

Telusuri berita women lainnya
