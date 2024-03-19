Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Efek Baju Tidak Menyerap Keringat bagi Kesehatan seperti Jersey Baru Timnas Indonesia Buatan Erspro

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:33 WIB
3 Efek Baju Tidak Menyerap Keringat bagi Kesehatan seperti Jersey Baru Timnas Indonesia Buatan Erspro
Efek baju tidak menyerap keringat bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

EFEK baju tidak menyerap keringat bagi kesehatan seperti jersey baru Timnas Indonesia buatan Erspro menarik untuk dibahas. Jersey baru Timnas Indonesia buatan Erspro menuai banyak kritik dari para penggemar sepak bola, salah satunya tidak menyerap keringat.

Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi para pemain dan suporter tentang efek baju yang tidak menyerap keringat bagi kesehatan. Merangkum dari beberapa sumber, Selasa (19/3/2024) berikut efek baju tidak menyerap keringat bagi kesehatan.

1. Iritasi Kulit

Keringat yang tertahan di dalam pakaian sehingga tidak dapat menyerap keringat dengan baik, dapat menyebabkan gesekan pada kulit. Gesekan tersebut dapat merusak lapisan pelindung alami kulit, yang risikonya akan membuat kulit menjadi lebih rentan terhadap iritasi.

Iritasi kulit yang disebabkan oleh pakaian yang tidak cocok bisa menimbulkan gejala seperti kemerahan, rasa gatal yang tidak nyaman, bahkan dapat mengakibatkan munculnya ruam pada kulit.

Baju tidak menyerap keringat

2. Menyebabkan Dehidrasi

Keringat yang tidak terserap oleh pakaian cenderung akan mengering lebih cepat. Hal ini bisa mengakibatkan dehidrasi, terutama ketika cuaca sedang panas atau ketika melakukan aktivitas fisik yang intens.

Dehidrasi dapat menimbulkan berbagai gejala, termasuk kelelahan, sakit kepala, dan rasa pusing. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kecukupan hidrasi tubuh terutama dalam situasi-situasi seperti itu.

3. Memperburuk Kondisi Kulit Sensitif

Bagi seseorang yang memiliki kondisi kulit sensitif tertentu, seperti eksim atau dermatitis, penggunaan pakaian yang tidak mampu menyerap keringat dapat memperburuk keadaan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
