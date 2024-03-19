Soda Kue Efektif Cegah Bau Mulut saat Berpuasa, Begini Caranya Menggunakannya

BAU mulut memang kerap kali menjadi permasalahan yang muncul ketika sedang berpuasa. Kondisi ini bisa terjadi lantaran tubuh mengalami kekurangan cairan selama berpuasa.

Kurangnya cairan membuat produksi air liur pun menjadi berkurang, sehingga bakteri yang ada di mulut tidak bisa segera dibasmi dengan air liur dan menyebabkan munculnya bau mulut. Tentunya bau mulut bisa membuat Anda menjadi tidak percaya diri ketika berbicara dengan orang lain.

BACA JUGA: Tips Atasi Cegukan saat Berpuasa Tanpa Minum

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Saddam Ismail menyarankan cara alami untuk menghilangkan bau mulut ketika berpuasa. Salah satunya dengan menggunakan larutan soda kue. Larutan ini bisa membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut selama berpuasa. Anda bisa lakukan langkah ini secara rutin ketika sahur atau berbuka.

“Caranya mudah sekali ya ambil soda kue sekitar dua sendok teh. Masukkan di satu gelas air hangat, kemudian aduk rata dan baru kumur-kumur,” ujar dr. Saddam dikutip dari kanal Youtube Sadam Ismail, Selasa (19/3/2024).

Larutan tersebut hanya perlu kumur-kumur dalam waktu 30 detik saja, lalu dibuang. Jangan sampai larutan soda kue tertelan. Setelah itu, Anda bisa membilas mulut dengan cara kumur-kumur dengan menggunakan air putih. Selain dengan soda kue, Anda pun harus menghindari konsumsi makanan yang bisa memicu timbulnya bau mulut lho.

“Misalkan ya bawang putih, pete, jengkol, ataupun makanan penyebab bau mulut lainnya harus dikurangi, jangan terlalu banyak,” ujarnya.