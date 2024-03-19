Dirjen WHO Kecam Serangan Israel di Rumah Sakit Al-Shifa: Rumah Sakit Tidak Boleh Dijadikan Medan Pertempuran!

SERANGAN yang dilakukan tentara Israel terhadap Rumah Sakit Al-Shifa di Jalur Gaza dapat membahayakan layanan kesehatan. Terkait hal itu, direktur jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus menekankan bahwa fasilitas layanan kesehatan tidak boleh digunakan sebagai medan pertempuran.

“Kami sangat khawatir dengan situasi di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza utara yang membahayakan pekerja kesehatan, pasien dan warga sipil,” tulis Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui akun X.

Melansir dari Anadolu Ajansi pada Rabu (20/03/2024), beberapa hari yang lalu tentara Israel mengumumkan bahwa pasukannya menyerbu rumah sakit. Didalamnya terdapat ribuan orang sakit dan terluka, serta orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.

Bahkan, menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN, terdapat sekitar 80 warga Palestina ditahan di fasilitas tersebut. Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali mengatakan bawa rumah sakit tersebut baru saja memulihkan layanan kesehatan yang minim di Gaza Utara.

Setiap militerisasi terhadap fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja kesehatan, pasien, dan warga sipil. Tidak hanya itu, layanan kesehatan, akses ambulans, pengiriman bantuan medis, hingga persediaan yang menyelamatkan jiwa juga terkena dampak akibat permusuhan atau militerisasi tersebut. Oleh sebab itu rumah sakit harus dilindungi.

Selanjutnya, kepala badan PBB juga menegaskan bahwa kelaparan akan terjadi dan dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebelum terjadinya perang, kekurangan gizi merupakan kejadian langka di Gaza namun kini, banyak orang yang kelaparan dan sakit, hingga sekarat. Menurut Tedros, perdamaian merupakan satu-satunya cara untuk mengembalikan keadaan ini.