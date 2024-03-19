Donny Kesuma Meninggal Dunia, Berjuang Melawan Penyakit Lemah Jantung

PRESENTER sekaligus Aktor Donny Kesuma meninggal dunia, Selasa, (19/3/2024). Almarhum diketahui meninggal dunia saat sedang berjuang melawan sakit lemah jantung.

Sebelum mengembuskan napas terakhir, beberapa waktu lalu Donny Kesuma sempat beberapa kali masuk rumah sakit. Almarhum sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari, kemudian mengalami perbaikan, dan diperbolehkan pulang. Namun, setelah di rumah dan selang beberapa hari kemudian, kondisi artis berusia 55 tahun itu mengalami penurunan.

Sampai akhirnya pada 16 Maret 2024, Donny Kesuma kembali dibawa ke rumah sakit di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Donny kemudian mendapat perawatan intensif di ruang ICU, karena mengalami lemah jantung.