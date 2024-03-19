Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Donny Kesuma Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit Sebelum Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:35 WIB
Donny Kesuma Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit Sebelum Meninggal
Donny Kesuma meninggal dunia. (Foto: Instagram @donnykesumaofficial)




AKTOR dan bintang iklan, Donny Kesuma meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024) malam, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kawasan Bekasi sejak 16 Maret 2024 akibat penyakit jantung.

Kabar duka ini dibagikan oleh salah satu sahabat almarhum dari kalangan artis yakni Ferry Maryadi. Presenter dan komedian itu mengucapkan salam perpisahan kepada Donny Kesuma melalui akun Instagramnya.

"Semoga khusnul khotimah kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

Ferry mengunggah foto Donny Kesuma ketika masih dalam keadaan. Postingan itu juga ditambahkan dengan lagu Hadad Alwi berjudul Doaku.



      
