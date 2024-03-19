Donny Kesuma Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit Sebelum Meninggal

AKTOR dan bintang iklan, Donny Kesuma meninggal dunia pada Selasa (19/3/2024) malam, setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kawasan Bekasi sejak 16 Maret 2024 akibat penyakit jantung.

Kabar duka ini dibagikan oleh salah satu sahabat almarhum dari kalangan artis yakni Ferry Maryadi. Presenter dan komedian itu mengucapkan salam perpisahan kepada Donny Kesuma melalui akun Instagramnya.

BACA JUGA: Anak Ungkap Penyebab Sakit Jantung Donny Kesuma Kambuh hingga Masuk ICU

"Semoga khusnul khotimah kang Don," tulis Ferry Maryadi dikutip dari akun @kangferrymaryadi, Selasa (19/3/2024).

Ferry mengunggah foto Donny Kesuma ketika masih dalam keadaan. Postingan itu juga ditambahkan dengan lagu Hadad Alwi berjudul Doaku.