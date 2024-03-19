Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Selain Pempek, Ini 3 Rekomendasi Makanan Khas Patut Dijajal ketika Mudik ke Palembang

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:40 WIB
Selain Pempek, Ini 3 Rekomendasi Makanan Khas Patut Dijajal ketika Mudik ke Palembang
Rekomendasi kuliner khas Palembang, (Foto: Youtube Hirim Tobing)
A
A
A

PALEMBANG kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan ini terkenal dengan ragam kuliner lezat yang menggugah selera. Salah satu kulinernya yang paling terkenal di seluruh Indonesia adalah pempek.

Namun, selain pempek, Palembang menawarkan berbagai hidangan lezat yang tidak hanya menggoda lidah dan selera loh! Sebab, kuliner Palembang punya perpaduan citra rasa yang unik antara citra rasa Cina, Melayu, dan Pribumi. Makanya patut dicicipi para pecinta kuliner. Merangkum dari berbagai sumber pada Selasa (19/3/2024), berikut tiga rekomendasi kuliner berikut ini wajib di coba jika sedang mudik ke Palembang.

1. Mi Celor: Mi Celor disajikan dalam kuah santan kental yang gurih dengan irisan telur rebus, udang, potongan ayam, serta daun bawang dan seledri sebagai topping. Jika penasaran dengan Mi Celor, beberapa rekomendasi tempat berikut ini bisa kunjungi untuk menikmati rasanya yang unik dan lezat. Salah satu rekomendasi tempat legend yang merupakan pelopor mi celor pertama sejak 1953 adalah Mie Celor H.M Syafei Z.

(Foto: Instagram @yantiliaw)

Warung yang banyak dijadikan tempat favorit di Palembang ini menjual Mie Celor terenak dengan harga mulai dari Rp. 24.000 saja. Berlokasi di Jalan Mujahidin, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Palembang.

Selanjutnya, Mie Celor Mang Edi 17 Ilir. Lokasinya berada di Jalan T.P. Rustam Effendi No. 518. 17 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Palembang, Sumatera Selatan. Kaki lima ini terkenal dengan Mie Celor lezat yang memiliki harga sangat murah Rp. 12.000 per porsi.

Selain itu, Mie Celor Poligon. Warung yang pernah di coba oleh food vlogger Magdalena ini terletak di Jalan Raya Bukit Sejahtera Blok BA No. 23, Karang Jaya, Kec. Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Harga Mie Celornya dibanderol mulai dari Rp. 20.000 saja

Halaman:
1 2 3
      
