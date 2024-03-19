Mudik atau Liburan ke Bali? Ini 3 Makanan Khas yang Patut Dicoba

BALI sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, tidak hanya terkenal karena pantainya, tradisi dan budayanya saja, namun juga menawarkan aneka kekayaan kuliner tradisionalnya.

Nah, jika Anda berkesempatan mengunjungi Bali, baik untuk berlibur atau mungkin mudik di Lebaran tahun ini? Salah satu pengalaman yang tidak boleh dilewatkan adalah mencicipi makanan khasnya yang lezat dan menggugah selera.

Ada banyak macam makanan khas yang bisa dicoba di Bali. Merangkum dari berbagai sumber pada Minggu (17/3/2024), ada tiga rekomendasi makanan khas Bali yang wajib Anda coba.

1. Sate Lilit: Jadi salah satu hidangan paling popular di pulau Bali, sate ini terbuat dari daging cincang yang dililitkan pada tusuk sate atau batang serai. Umumya, sate lilit ini dibuat dengan daging babi.

Namun bisa juga dari daging ikan, sapi, atau makanan laut lainnya juga banyak digunakan untuk membuat hidangan ini. Sate lilit dapat ditemukan di sebagian besar restoran atau warung lokal. Berikut tiga warung yang dapat Anda kunjungi untuk membeli hidangan khas Bali yang satu ini.

Pertama ada Warung Bu Ari, berlokasi di Jalan Tukad Pakerisan No. 8, Panjer, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali. Warung ini buka mulai pukul 06.30 – 3.00 WIB setiap hari.

Selanjutnya ada Lesehan Merta Sari, warung spesial yang menjual hidangan berbahan dasar ikan, khususnya sate lilit ikan. Walaupun berbahan dasar ikan, sate lilit yang disajikan warung lesehan ini tidak berbau amis serta memiliki tekstur lebut dan juicy. Warung ini terletak di Jalan Kresna, Pesinggahan, Kec. Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.

(Foto: Instagram @berbagiresep)

Rekomendasi ketiga ialah Warung Sate Lilit Muslim. Terletak di Jalan Pulau Buru No. 10, Daun Puri, Kota Denpasar, Bali. Warung halal di Denpasar ini menawarkan menu sate lilit berbahan dasar ikan dengan harga sekitar Rp. 1.000 per tusuk.