Kiky Saputri Keguguran karena Kista, Dokter Ungkap Makanan Pemicu Kista di Tubuh

KABAR duka datang dari komedian Kiky Saputri dan sang suami, Muhammad Khairi. Pasangan suami istri ini diketahui baru saja kehilangan calon anak pertamanya, karena Kiky mengalami keguguran di usia kandungan 10 minggu.

Lewat kanal Youtube pribadinya, komika 30 tahun itu mengungkap bahwa dirinya menemukan adanya kista yang tumbuh di luar rahimnya. Alhasil, kista tersebut membuat Kiky keguguran lantaran menyerap nutrisi yang seharusnya untuk sang janin.

BACA JUGA:

Kasus serupa pun juga cukup banyak dialami oleh wanita di Indonesia. Bahkan banyak wanita yang tak rutin memeriksa kesehatannya, dan tak mengetahui keberadaan kista sampai menunggu rasa sakitnya muncul.

BACA JUGA:

Munculnya kista di tubuh wanita biasanya disebabkan oleh gaya hidup, khususnya pada pola makan. Dokter sekaligus praktisi pengobatan sunnah Indonesia, dr. Zaidul Akbar mengungkap bahwa kista bisa juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon.

“Salah satu penyebab kista itu kan adalah ketidakseimbangan hormon. Hormon dapat dari mana dulu gitu kan atau keseimbangan pada pencernaan,” jelas dr. Zaidul, dikutip dari video di kanal Youtube Sobat Herbal, Selasa (19/3/2024)