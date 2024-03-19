Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kiky Saputri Keguguran karena Kista, Dokter Ungkap Makanan Pemicu Kista di Tubuh

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |19:30 WIB
Kiky Saputri Keguguran karena Kista, Dokter Ungkap Makanan Pemicu Kista di Tubuh
Makanan pemicu kista, (Foto: Freepik)
A
A
A

KABAR duka datang dari komedian Kiky Saputri dan sang suami, Muhammad Khairi. Pasangan suami istri ini diketahui baru saja kehilangan calon anak pertamanya, karena Kiky mengalami keguguran di usia kandungan 10 minggu.

Lewat kanal Youtube pribadinya, komika 30 tahun itu mengungkap bahwa dirinya menemukan adanya kista yang tumbuh di luar rahimnya. Alhasil, kista tersebut membuat Kiky keguguran lantaran menyerap nutrisi yang seharusnya untuk sang janin.

 BACA JUGA:

Kasus serupa pun juga cukup banyak dialami oleh wanita di Indonesia. Bahkan banyak wanita yang tak rutin memeriksa kesehatannya, dan tak mengetahui keberadaan kista sampai menunggu rasa sakitnya muncul.

 BACA JUGA:

Munculnya kista di tubuh wanita biasanya disebabkan oleh gaya hidup, khususnya pada pola makan. Dokter sekaligus praktisi pengobatan sunnah Indonesia, dr. Zaidul Akbar mengungkap bahwa kista bisa juga disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon.

“Salah satu penyebab kista itu kan adalah ketidakseimbangan hormon. Hormon dapat dari mana dulu gitu kan atau keseimbangan pada pencernaan,” jelas dr. Zaidul, dikutip dari video di kanal Youtube Sobat Herbal, Selasa (19/3/2024)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/30/481/1985207/hati-hati-sering-angkat-kista-endometriosis-malah-bikin-perempuan-gagal-hamil-y4YcpxJ2pi.jpg
Hati-Hati, Sering Angkat Kista Endometriosis Malah Bikin Perempuan Gagal Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/20/481/1799367/ladies-ini-10-cara-pengobatan-alami-untuk-kista-payudara-LQuOhxUJEz.jpg
Ladies, Ini 10 Cara Pengobatan Alami untuk Kista Payudara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/18/481/1739340/jangan-kaget-wanita-bisa-punya-jenggot-apa-artinya-VqCNrikn5Z.jpg
Jangan Kaget! Wanita Bisa Punya Jenggot, Apa Artinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/10/481/1614657/ladies-seperti-ini-kista-yang-dianggap-berbahaya-zWTix7ruj0.jpg
Ladies, Seperti Ini Kista yang Dianggap Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/16/481/1568877/ini-gaya-hidup-sehat-untuk-mencegah-terjadinya-kista-TJifZ5OxHY.jpg
Ini Gaya Hidup Sehat untuk Mencegah Terjadinya Kista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/08/481/1263237/kista-ovarium-bisa-dideteksi-lewat-darah-haid-1Bs7ts7wlQ.jpg
Kista Ovarium Bisa Dideteksi lewat Darah Haid
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement