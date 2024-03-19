Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rekomendasi Makanan Khas Makassar yang Sayang Dilewatkan saat Mudik

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:30 WIB
Rekomendasi Makanan Khas Makassar yang Sayang Dilewatkan saat Mudik
Rekomendasi makanan khas Makassar, (Foto: Youtube Kak Ulil)
A
A
A

MAKASSAR tak hanya kaya akan budaya dan sejarahnya, tetapi juga kulinernya yang menggugah selera, menjadikannya sebuah destinasi kuliner yang sayang jika dilewatkan.

Apalagi, kebanyakan kuliner khas kota satu ini punya perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam. Lantas jika berkunjung atau mudik ke Makassar, makanan khas apa saja yang patut dicoba? Berikut tiga sajian yang wajib dicoba saat berkunjung ke Makassar, seperti diwarta dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024) berikut ulasannya.

1. Konro: Hidangan iga sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah khas Makassar, menawarkan sensasi rasa gurih, dan punya kuah kental berwarna coklat kehitaman. Salah satu makanan khas Makassar paling terkenal ini, umumnya dimakan i bersama burasa (ketupat) atau nasi putih. Berikut rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi untuk menyantap konro.

 BACA JUGA:

Sop Konro Karebosi berlokasi di Jalan Gn. Lompobattang No.41-43, Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Konro Karebosi yaitu tempat makan legendaris yang terkenal di Makassar ini buka setiap hari mulai pukul 10.30 - 22.30 WIB.

Selanjutnya, Warung Sop Bawakerang berlokasi di Jalan Pengayoman No.36, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 - 23.00 WIB.

 BACA JUGA:

Lalu yang terakhir ada Sop Konro Sudiang yang terletak di Jalan Taman Sudiang Indah No. 11, Biring Kanaya, Kota Makassar. Jam operasional Sop Konro Sudiang biasanya dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement