Rekomendasi Makanan Khas Makassar yang Sayang Dilewatkan saat Mudik

MAKASSAR tak hanya kaya akan budaya dan sejarahnya, tetapi juga kulinernya yang menggugah selera, menjadikannya sebuah destinasi kuliner yang sayang jika dilewatkan.

Apalagi, kebanyakan kuliner khas kota satu ini punya perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam. Lantas jika berkunjung atau mudik ke Makassar, makanan khas apa saja yang patut dicoba? Berikut tiga sajian yang wajib dicoba saat berkunjung ke Makassar, seperti diwarta dari berbagai sumber, Selasa (19/3/2024) berikut ulasannya.

1. Konro: Hidangan iga sapi yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah khas Makassar, menawarkan sensasi rasa gurih, dan punya kuah kental berwarna coklat kehitaman. Salah satu makanan khas Makassar paling terkenal ini, umumnya dimakan i bersama burasa (ketupat) atau nasi putih. Berikut rekomendasi tempat yang bisa Anda kunjungi untuk menyantap konro.

Sop Konro Karebosi berlokasi di Jalan Gn. Lompobattang No.41-43, Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Konro Karebosi yaitu tempat makan legendaris yang terkenal di Makassar ini buka setiap hari mulai pukul 10.30 - 22.30 WIB.

Selanjutnya, Warung Sop Bawakerang berlokasi di Jalan Pengayoman No.36, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Buka setiap hari mulai pukul 09.00 - 23.00 WIB.

Lalu yang terakhir ada Sop Konro Sudiang yang terletak di Jalan Taman Sudiang Indah No. 11, Biring Kanaya, Kota Makassar. Jam operasional Sop Konro Sudiang biasanya dimulai dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB.