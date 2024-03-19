5 Makanan Buka Puasa Terenak di Dunia versi Taste Atlas, Indonesia Juga Punya Loh

SETIAP negara memang memiliki kuliner tradisional untuk berbuka puasa. Indonesia pun tidak terkecuali, dengan berbagai macam kuliner tradisional Indonesia pun memiliki makanan tradisional terbaik untuk berbuka puasa.

Menguti dari Instagram @tasteatlas, lapis legit makanan dari Jawa, Indonesia menduduki urutan keempat makanan tradisional terbaik dunia untuk buka puasa.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini MNC Portal Indonesia telah merangkum 5 makanan buka puasa terenak di dunia versi Taste Atlas.

Kunāfah

Kunāfah merupakan bagian dari tradisi kuliner yang panjang di Mesir dan terdaftar sebagai salah satu hidangan nasional Mesir. Hidangan ini terdiri dari dua lapisan adonan kataifi yang diparut dan diolesi mentega.

Di bagian dalamnya terdapat krim keju lezat yang dibumbui dengan kulit jeruk dan kapulaga. Sebagai pelengkap, hidangan ini kemudian disiram dengan sirup gula yang dicampur dengan jus lemon dan air bunga jeruk.

Baklava

Baklava merupakan makanan tradisional dari Turki. Biasanya hidangan ini disajikan sebagai makanan penutup. Baklava memiliki cita rasa yang lezat.

Dibuat dari lapisan adonan phyllo tipis yang dijalin dengan kacang cincang. Semakin lezat, semuanya disiram dengan sirup kental yang manis.

Sholeh Zard

Sholeh Zard adalah makanan penutup kuno Iran yang dulunya hanya disajikan pada acara-acara khusus. Kini dapat disantap untuk buka puasa.

Sholeh Zard terbuat dari nasi yang dimasak dalam air lalu dibumbui dengan kunyit dan gula. Sedangkan tambahan umum lainnya adalah irisan kacang-kacangan dan rempah-rempah seperti kapulaga dan kayu manis.