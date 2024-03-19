Catat! 4 Minuman Ini Perlu Dihindari saat Buka Puasa

BERBUKA puasa dengan minuman segar memang begitu nikmat. Tak cuma menyegarkan, minuman juga bisa melepas dahaga usai seharian menahan haus dan lapar seharian.

Meski menyegarkan, Anda perlu memilah minuman apa saja yang sebaiknya dihindari saat berbuka puasa. Beberapa minuman tersebut, dikatakan bisa memengaruhi kesehatan bila terlalu sering dikonsumsi.

Penasaran, ada minuman apa saja yang perlu dihindari saat berbuka puasa? Yuk simak informasinya seperti dihimpun dari Emirates247 dan Oman Observer, Selasa (19/3/2024)

1. Air dingin: Sangat menyegarkan dan jadi primadona memang untuk sajian berbuka puasa, tapi berbuka puasa langsung dengan air dingin bisa memicu masalah kesehatan. Melansir laman Oman Observer, meminum air dingin saat perut kosong dikatakan membuat proses pencernaan menjadi sulit karena adanya kontraksi otot-otot lambung.

(Foto: India TV)

Hal ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah kapiler, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari nutrisi, vitamin dan mineral yang terdapat pada makanan, sehingga membuat perut kembung.

2. Kopi: Minuman kopi yang tentunya mengandung kafein perlu dihindari saat berbuka puasa. Kafein menyebabkan hilangnya air, sehingga meningkatkan rasa haus. Selain itu, kafein dalam kopi juga bisa memicu kontraksi otot, akhirnya bisa memicu masalah pencernaan.