Setelah Gelang Lakban, Kini Muncul Kalung Tulang Ayam Asli Rp10 Juta

BEBERAPA waktu lalu Balenciaga membuat heboh lantaran membuat gelang yang nampak seperti lakban. Bahkan, gelang yang menyerupai lakban tersebut dijual dengan harga 3,000 euro atau sekitar Rp 51 juta.

Kini beredar aksesori terbaru yang seakan tidak kalah unik. Memang, gebrakan dunia fashion tidak pernah memiliki batas dan seakan tidak ada habisnya.

Selain mengikuti perkembangan zaman, fashion bukan hanya persoalan estetika gaya dan penampilan semata tapi juga statement. Fashion pun digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dalam bentuk seni.

Tidak heran jika para desainer dari dalam maupun luar negeri tidak pernah berhenti mengembangkan kreativitas dalam menciptakan sebuah karya fashion, tidak jarang nyeleneh.

Baru-baru ini, sebuah merek fashion, Denim Tears, yang didirikan oleh Tremaine Emory kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, mereka menjual kalung uniknya yang terbuat dari tulang ayam.