Foto Terbaru Aura Kasih di Bulan Puasa, Curhat Tak Bisa Nahan Rindu

AURA Kasih merupakan salah satu artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Selain cantik, dia kerap memamerkan body goals yang bikin netizen salfok alias salah fokus.

Baru-baru ini, Aura Kasih mengunggah momen liburannya di Paris, Prancis. Selama liburan dia banyak melakukan aktivitas, mulai dari mengunjungi ke tempt wisata hingga menikmati kuliner di restoran mewah.

Dalam postingan itu, Aura Kasih nampak cantik memakai baju tanpa lengan berwarna putih. Dia duduk di kursi sambil menunggu makanannya datang. Janda satu anak itu terlihat memesona dengan makeup flawless. Sementara itu tampilan rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Pada foto selanjutnya, perempuan asal Bogor itu duduk manja di kursi memakai dress hitam. Dia juga nampak membawa sling bag warna hitam.

Wanita 37 tahun ini pose duduk sambil tersenyum sambil melihat ke arah depan. Tatapan matanya bikin netien salting. Di postingan tersebut Aura Kasih juga nampak curhat mengenai dirinya yang tak bisa menahan rindu.

“Tahan lapar haus aku bisa, tahan rindu yang nggak bisa,” tulis Aura dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aurkasih.