Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Foto Terbaru Aura Kasih di Bulan Puasa, Curhat Tak Bisa Nahan Rindu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |09:08 WIB
Foto Terbaru Aura Kasih di Bulan Puasa, Curhat Tak Bisa Nahan Rindu
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

AURA Kasih merupakan salah satu artis yang penampilannya selalu mencuri perhatian. Selain cantik, dia kerap memamerkan body goals yang bikin netizen salfok alias salah fokus.

Baru-baru ini, Aura Kasih mengunggah momen liburannya di Paris, Prancis. Selama liburan dia banyak melakukan aktivitas, mulai dari mengunjungi ke tempt wisata hingga menikmati kuliner di restoran mewah.

Aura Kasih

Dalam postingan itu, Aura Kasih nampak cantik memakai baju tanpa lengan berwarna putih. Dia duduk di kursi sambil menunggu makanannya datang. Janda satu anak itu terlihat memesona dengan makeup flawless. Sementara itu tampilan rambut panjangnya dibiarkan tergerai.

Pada foto selanjutnya, perempuan asal Bogor itu duduk manja di kursi memakai dress hitam. Dia juga nampak membawa sling bag warna hitam.

Aura Kasih

Wanita 37 tahun ini pose duduk sambil tersenyum sambil melihat ke arah depan. Tatapan matanya bikin netien salting. Di postingan tersebut Aura Kasih juga nampak curhat mengenai dirinya yang tak bisa menahan rindu.

“Tahan lapar haus aku bisa, tahan rindu yang nggak bisa,” tulis Aura dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aurkasih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/194/3065996/aura_kasih-3aIh_large.jpg
Tampilan Bold Aura Kasih dengan Dress Hitam, Cantik Pol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062203/aura_kasih-lKJh_large.jpg
Potret Cantik Aura Kasih Pakai Tanktop Pink, Pamer Senyum Manis Bikin Netizen Klepek-Klepek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059106/aura_kasih-Ycpx_large.jpg
Aura Kasih Pastikan Tak Akan Rujuk dengan Eryck Amaral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059056/aura_kasih-sVy7_large.jpg
Damai, Aura Kasih Kembali Buka Komunikasi dengan Mantan Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/194/3056791/aura_kasih-Md9V_large.jpg
Intip Outfit Kantoran ala Aura Kasih, Cantik dan Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040836/aura_kasih-r4Sv_large.jpg
Curhat Aura Kasih Keracunan Janji Manis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement