HOME WOMEN LIFE

5 Momen Umat Nonis Ikut Berburu Takjil di Bulan Ramadan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:26 WIB
5 Momen Umat Nonis Ikut Berburu Takjil di Bulan Ramadan
Viral Nonis Berburu Takjil. (Foto: TikTok)
A
A
A

KEGIATAN berburu takjil sebelum berbuka puasa sedang menjadi tren di kalangan non muslim (nonis). Mereka yang sejatinya tidak menjalankan ibadah puasa turut berbondong-bondong berburu makanan dan minuman khas Ramadhan yang menggugah selera.

Tidak sedikit nonis yang membagikan momen keseruan mereka berburu takjil di media sosial. Nah berikut ini adalah 5 momen nonis ikut berburu takjil di bulan Ramadhan yang viral dan sukses menyita perhatian netizen, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Pendeta Berburu Takjil

Berburu Takjil

Di urutan pertama ada momen berburu takjil yang diserukan oleh pendeta. Dalam khotbahnya, pendeta yang diketahui bernama Steve Marcel yang berasal dari Gereja Tiberias itu mengatakan bahwa agama yang dianutnya memang toleran, namun berbeda jika bicara soal takjil.

“Agama kita toleran. Tapi soal takjil, kita duluan. Jam 3 (sore) mereka masih lemas. Kita sudah stand by,” guyonnya disambut riuh para jemaat.

Siap War Takjil

Berburu Takjil

Momen berburu takjil viral selanjutnya menampilkan sekelompok pemuda nonis berpakaian batik yang sedang memilih takjil berupa gorengan dan juga kue basah. Tak lupa mereka juga memborong es kelapa, bersaing dengan pembeli lainnya.

"Soal agama kita toleransi, tapi masalah takjil kita saingan. Yang nonis udah start dari jam 3," tulis keterangan dalam video.

Nonis Juga Butuh Takjil Bos

Berburu Takjil

Video lain yang membahas nonis ikut berburu takjil juga menjadi sorotan di TikTok. Kali ini menampilkan seorang wanita yang mengklarifikasi kenapa para nonis ikut berburu takjil di bulan Ramadhan padahal tidak ikut menjalankan ibadah puasa.

Dalam videonya wanita itu menyebut para nonis kesulitan untuk mencari tempat makan saat pagi dan siang hari sehingga harus ikut berburu takjil di sore harinya. Ia juga menyebut momen Ramadan menjadi kesempatan untuk menikmati takjil mengingat takjil sulit ditemukan di hari biasa.

"Ini gua mau speak up mewakili seluruh nonis di belahan dunia mana pun. Gini ya bos, kita tuh nyari sarapan aja udah susah. Ketoprak kaga ada, bubur kaga ada, bahkan warteg pun bukanya siang. Terus takjil kalau bukan bulan puasa juga gak bakal keliatan, jarang banget. Jadi kami para nonis ini memanfaatkan ramadhan ini untuk membeli takjil," terangnya.

Telusuri berita women lainnya
