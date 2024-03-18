Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Luncurkan Parfum Baru, Kylie Jenner Tampi Menyala dengan Dress Merah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |16:04 WIB
Luncurkan Parfum Baru, Kylie Jenner Tampi Menyala dengan Dress Merah
Kylie Jenner. (Foto: Instagram)
A
A
A

KYLIE Jenner akhirnya meluncurkan lini terbaru kosmetiknya yakni parfum. Pendiri Kylie Cosmetics ini pun membagikan penampilannya yang hot ketika datang ke pesta tersebut untuk merayakan peluncuran parfumnya COSMIC.

Seperti dilansir dari People, Kylie Jenner mengenakan gaun merah panjang dengan potongan yang memamerkan punggung dan sisi kiri tubuhnya. Gaun itu pun melingkari lehernya, dan turun ke bagian lengan kanannya sehingga membuat lengan kirinya terbuka.

Kylie Jenner

Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu hak rendah berwarna putih dan menata rambutnya dengan kuncir kuda yang lucu DAN rambut depan dijepit ke samping. Kylie memilih tampilan minimalis seperti permata, namun tetap menggunakan riasan mata berwarna perunggu dan bibir mengkilap berwarna nude.

Selain itu, Kylie juga nampak berfoto ditutupi bunga berwarna merah muda, di postingan Instagram terpisah. Dia juga membagikan beberapa foto di dalam acara sambil menikmati koktail bersama teman-temannya dan bahkan memamerkan mobil golf berwarna merah muda yang sedang berkeliling acara.

Kylie Jenner

"Terima kasih kepada semua orang yang datang untuk merayakan COSMIC bersama saya tadi malam. Malam yang luar biasa. semakin menyenangkan parfum pertama yang indah. Cintanya luar biasa dan saya sangat bersyukur," tulisnya dalam postingan di media sosial.

Jenner telah membuktikan bahwa merah adalah warna kekuatannya dan sebelumnya pernah menghadiri acara dengan potongan serupa. Di Met Gala 2023, ia mengenakan gaun Haider Ackermann Jean Paul Kleit berwarna merah cerah, dirancang oleh Gaultier dengan perhiasan oleh Lorraine Schwartz.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/298/3088316/bikin_ngakak_cara_kylie_jenner_potong_timun_jadi_sorotan_netizen-qesU_large.jpg
Bikin Ngakak, Cara Kylie Jenner Potong Timun Jadi Sorotan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/612/3034243/fiyah_shah-hyDt_large.jpg
Potret Cantik Fiyah Shah, Seleb TikTok Hijaber yang Disebut Mirip Kylie Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/194/2918834/rilis-koleksi-kedua-kylie-jenner-diduga-plagiat-desain-lini-busana-kanye-west-at69gk3Np1.jpg
Rilis Koleksi Kedua, Kylie Jenner Diduga Plagiat Desain Lini Busana Kanye West
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/194/2909908/rilis-lini-fesyen-kylie-jenner-diduga-plagiat-rancangan-desainer-lain-1pfCTvC9yQ.jpg
Rilis Lini Fesyen, Kylie Jenner Diduga Plagiat Rancangan Desainer Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/194/2894871/setelah-kim-kardhasian-kini-giliran-kylie-jenner-yang-tampil-ala-marilyn-monroe-qdXqsAbPuw.jpg
Setelah Kim Kardhasian, Kini Giliran Kylie Jenner yang Tampil ala Marilyn Monroe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/194/2857319/kolaborasi-limited-edition-kylie-jenner-berubah-jadi-boneka-bratz-sKzOYtklCR.jpg
Kolaborasi Limited Edition, Kylie Jenner Berubah Jadi Boneka Bratz
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement