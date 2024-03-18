Luncurkan Parfum Baru, Kylie Jenner Tampi Menyala dengan Dress Merah

KYLIE Jenner akhirnya meluncurkan lini terbaru kosmetiknya yakni parfum. Pendiri Kylie Cosmetics ini pun membagikan penampilannya yang hot ketika datang ke pesta tersebut untuk merayakan peluncuran parfumnya COSMIC.

Seperti dilansir dari People, Kylie Jenner mengenakan gaun merah panjang dengan potongan yang memamerkan punggung dan sisi kiri tubuhnya. Gaun itu pun melingkari lehernya, dan turun ke bagian lengan kanannya sehingga membuat lengan kirinya terbuka.

Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu hak rendah berwarna putih dan menata rambutnya dengan kuncir kuda yang lucu DAN rambut depan dijepit ke samping. Kylie memilih tampilan minimalis seperti permata, namun tetap menggunakan riasan mata berwarna perunggu dan bibir mengkilap berwarna nude.

Selain itu, Kylie juga nampak berfoto ditutupi bunga berwarna merah muda, di postingan Instagram terpisah. Dia juga membagikan beberapa foto di dalam acara sambil menikmati koktail bersama teman-temannya dan bahkan memamerkan mobil golf berwarna merah muda yang sedang berkeliling acara.

"Terima kasih kepada semua orang yang datang untuk merayakan COSMIC bersama saya tadi malam. Malam yang luar biasa. semakin menyenangkan parfum pertama yang indah. Cintanya luar biasa dan saya sangat bersyukur," tulisnya dalam postingan di media sosial.

Jenner telah membuktikan bahwa merah adalah warna kekuatannya dan sebelumnya pernah menghadiri acara dengan potongan serupa. Di Met Gala 2023, ia mengenakan gaun Haider Ackermann Jean Paul Kleit berwarna merah cerah, dirancang oleh Gaultier dengan perhiasan oleh Lorraine Schwartz.