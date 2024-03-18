Mengulik Sosok Sopir Mobil Xpander Penabrak Porsche di PIK yang Ngaku Siap Ganti Rugi

MENGULIK sosok sopir mobil Xpander penabrak Porsche di PIK yang ngaku siap ganti rugi. Pasalnya, viral di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan mobil sport yang terparkir ditabrak dari depan.

Mobil tersebut sedang terparkir di sebuah showroom yang dilengkapi pintu kaca.Diketahui, mobil yang menabrak adalah Mitsubishi Xpander. Sementara mobil sport yang ditabrak adalah Porsche 911 GT3.

Harga mobil asal Jerman itu juga sangat fantastis yakni mencapai Rp9,3 miliar dengan status off the road. Kejadian ini pun membuat netizen ingin tahu siapa orang yang berani menabrak mobil mahal.

Untuk itu mengulik sosok sopir mobil Xpander penabrak Porsche di PIK yang ngaku siap ganti rugi:

Pihak kepolisian tidak mengungkapkan nama asli hanya bernisial SJ berusia 42 tahun. Warganet menduga kalau penabrak merupakan orang kaya. Sejumlah warganet gagal fokus pada plat nomor Mitsubishi Xpander terzebut B 8959.

Nomor tersebut tergolong unik karena tidak mempunyai huruf buntut di belakangnya dan tidak dimiliki oleh orang pada umumnya.