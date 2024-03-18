3 Potret Wika Salim Pakai Hijab saat Berangkat Umrah

WIKA Salim sedang dalam perjalanan menuju ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah. Tak sendiri, pedangdut itu 32 tahun itu turut serta memboyong kedua orangtuanya. Nantinya, Wika Salim akan merasakan menjalani ibadah puasa sembari melaksanakan umrah

Wika Salim pun membagikan foto dirinya saat berada di pesawat menuju Tanah Suci. Wika Salim tampak tersenyum semringah dengan setelan gamis hitam, dipadukan bersama hijab segi empat full printing floral serta hijab berwarna serupa.

Wika Salim juga tampak membagikan potret selfie bersama sang ibunda, sambil meminta doa kepada para netizen.

"Bismillah. Mohon maaf lahir batin yaa semua," ujar Wika Salim dikutip dari keterangan unggahannya @wikasalim, dikutip Senin (18/3/2024)