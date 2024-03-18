Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berkaca Kasus Kiky Saputri, Ini Efek Samping Pengangkatan Ovarium

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:20 WIB
Berkaca Kasus Kiky Saputri, Ini Efek Samping Pengangkatan Ovarium
Kiky Saputri keguguran. (Foto: Instagram Kiky Saputri)
A
A
A

KOMIKA Kiky Saputri mengutarakan kesedihan yang mendalam usai kehilangan calon anak pertamanya yang keguguran di usia 10 minggu kehamilan. Penyebab utama keguguran yang dialami oleh Kiky dikarenakan kista yang tumbuh di luar rahim.

Karena sudah mencapai 5,1 sentimeter dan sudah menggerogoti rahim, mau tidak mau kista Kiky harus diangkat beserta ovarium kirinya.

"Jadi ternyata, ovarium kiri Kiky itu udah diselimuti oleh kista. Ini ovarium dan kistanya udah menggerogoti dan dokter bilang ini harus diangkat," kata Muhammad Khairi, dikutip dari YouTube Kiky Saputri Official, Senin (18/3/2024).

Berkaca dari kejadian yang dialami Kiky Saputri, apakah ovarium yang diangkat menimbulkan efek samping?

Dilansir dari laman WebMD, ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadi usai operasi pengangkatan ovarium yaitu :

1. Pendarahan

Jika Anda mengalami pendarahan terlalu banyak selama operasi, Anda mungkin memerlukan transfusi darah.

Kiky Saputri

2. Kerusakan pada organ di sekitarnya

Pembedahan dapat merusak kandung kemih atau usus Anda, tetapi hal ini jarang terjadi. Hal ini terjadi pada kurang dari 1 Persen dari semua kasus.

3. Infeksi

Anda bisa mendapatkannya beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, setelah operasi. Hal ini dapat menyebabkan demam atau kemerahan dan nyeri di dekat luka.

4. Hernia

Terkadang otot di dekat luka menjadi lemah.

5. Pecahnya tumor

Tumor Anda bisa pecah, menyebarkan sel kanker ke dalam tubuh Anda.

6. Retensi sel ovarium

Sel ovarium Anda dapat terus menimbulkan masalah, seperti nyeri di dekat panggul.

7. Hilangnya kesuburan

Jika kedua indung telur diangkat, Anda memerlukan perawatan seperti fertilisasi in vitro (IVF) untuk bisa hamil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement