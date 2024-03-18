Berkaca Kasus Kiky Saputri, Ini Efek Samping Pengangkatan Ovarium

KOMIKA Kiky Saputri mengutarakan kesedihan yang mendalam usai kehilangan calon anak pertamanya yang keguguran di usia 10 minggu kehamilan. Penyebab utama keguguran yang dialami oleh Kiky dikarenakan kista yang tumbuh di luar rahim.

Karena sudah mencapai 5,1 sentimeter dan sudah menggerogoti rahim, mau tidak mau kista Kiky harus diangkat beserta ovarium kirinya.

"Jadi ternyata, ovarium kiri Kiky itu udah diselimuti oleh kista. Ini ovarium dan kistanya udah menggerogoti dan dokter bilang ini harus diangkat," kata Muhammad Khairi, dikutip dari YouTube Kiky Saputri Official, Senin (18/3/2024).

Berkaca dari kejadian yang dialami Kiky Saputri, apakah ovarium yang diangkat menimbulkan efek samping?

Dilansir dari laman WebMD, ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadi usai operasi pengangkatan ovarium yaitu :

1. Pendarahan

Jika Anda mengalami pendarahan terlalu banyak selama operasi, Anda mungkin memerlukan transfusi darah.

2. Kerusakan pada organ di sekitarnya

Pembedahan dapat merusak kandung kemih atau usus Anda, tetapi hal ini jarang terjadi. Hal ini terjadi pada kurang dari 1 Persen dari semua kasus.

3. Infeksi

Anda bisa mendapatkannya beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, setelah operasi. Hal ini dapat menyebabkan demam atau kemerahan dan nyeri di dekat luka.

4. Hernia

Terkadang otot di dekat luka menjadi lemah.

5. Pecahnya tumor

Tumor Anda bisa pecah, menyebarkan sel kanker ke dalam tubuh Anda.

6. Retensi sel ovarium

Sel ovarium Anda dapat terus menimbulkan masalah, seperti nyeri di dekat panggul.

7. Hilangnya kesuburan

Jika kedua indung telur diangkat, Anda memerlukan perawatan seperti fertilisasi in vitro (IVF) untuk bisa hamil.