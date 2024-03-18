Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bolehkah Ibu Hamil Konsumsi Makanan Pedas?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |01:00 WIB
Bolehkah Ibu Hamil Konsumsi Makanan Pedas?
Konsumsi makanan pedas pada ibu hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TIDAK sedikit ibu hamil yang mengidam makanan pedas seperti seblak hingga bakso. Namun biasanya keinginan untuk mengonsumsi makanan yang menggugah selera ini harus dikubur dalam-dalam karena makan pedas bagi ibu hamil dianggap berbahaya.

Lantas benarkah demikian? Apakah ibu hamil tidak boleh makan makanan pedas?

Merangkum dari berbagai sumber pada Selasa (19/3/2024), perlu diketahui bahwa makan pedas saat hamil sebenarnya aman. Sebab makanan pedas tidak termasuk dalam daftar makanan yang harus dihindari saat sedang mengandung. Sehingga anggapan bahwa makan pedas dilarang hanya mitos belaka.

Makanan pedas aman bagi bayi, hanya saja itu tidak berlaku bagi sistem pencernaan. Jadi, mungkin konsumsi makanan pedas bisa menimbulkan efek yang tidak mengenakan seperti sakit perut bahkan dapat memicu gejala penyakit radang usus (IBD).

Selain itu, makan pedas juga meningkatkan risiko sakit maag. Banyak ibu hamil menderita sakit maag karena hormon kehamilan mengendurkan katup antara kerongkongan dan lambung, yang menyebabkan asam lambung naik. Itu artinya makan pedas dapat memperparah sakit maag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement