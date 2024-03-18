Bolehkah Ibu Hamil Konsumsi Makanan Pedas?

TIDAK sedikit ibu hamil yang mengidam makanan pedas seperti seblak hingga bakso. Namun biasanya keinginan untuk mengonsumsi makanan yang menggugah selera ini harus dikubur dalam-dalam karena makan pedas bagi ibu hamil dianggap berbahaya.

Lantas benarkah demikian? Apakah ibu hamil tidak boleh makan makanan pedas?

Merangkum dari berbagai sumber pada Selasa (19/3/2024), perlu diketahui bahwa makan pedas saat hamil sebenarnya aman. Sebab makanan pedas tidak termasuk dalam daftar makanan yang harus dihindari saat sedang mengandung. Sehingga anggapan bahwa makan pedas dilarang hanya mitos belaka.

Makanan pedas aman bagi bayi, hanya saja itu tidak berlaku bagi sistem pencernaan. Jadi, mungkin konsumsi makanan pedas bisa menimbulkan efek yang tidak mengenakan seperti sakit perut bahkan dapat memicu gejala penyakit radang usus (IBD).

Selain itu, makan pedas juga meningkatkan risiko sakit maag. Banyak ibu hamil menderita sakit maag karena hormon kehamilan mengendurkan katup antara kerongkongan dan lambung, yang menyebabkan asam lambung naik. Itu artinya makan pedas dapat memperparah sakit maag.