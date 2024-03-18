Waspada Makanan Pedas dan All You Can Eat saat Buka Puasa, Ini Bahaya yang Mengintai

SETELAH seharian menahan lapar, berbuka puasa dengan menu makanan pedas terasa begitu nikmat. Apalagi jika menyantap makanan pedas bersama-sama dengan sanak saudara dan sahabat-sahabat yang sudah lama tak berjumpa.

Tak jarang pula, restoran All You Can Eat menjadi salah satu tempat yang dituju untuk berbuka puasa bersama. Restoran All You Can Eat menawarkan berbagai jenis daging, seafood, sayuran, hingga camilan yang amat beragam.

Bahkan banyak juga bumbu marinasi daging ataupun kuah dalam All You Can Eat yang disajikan pedas dengan potongan cabai yang berlimpah. Hal ini karena banyaknya masyarakat Indonesia yang sangat gemar menyantap makanan yang pedas.

Terkait hal tersebut, Dokter Spesialis Gizi Klinik, dr. Marya Haryono M.Gizi Sp.GK mengatakan pedas menjadi bagian dari cita rasa dan bumbu di Indonesia. Namun dia menyarankan para pecinta pedas untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi pedas

“Pedes itu adalah bagian dari cita rasa, seperti halnya rasa manis, berbumbu gitu. Silahkan saja menggunakan bumbu-bumbu yang sesuai dengan apa yang disukai, hanya saja mungkin balik lagi ke setiap orang dan harus dikontrol,” kata dr. Marya kepada awak media saat ditemui di kawasan Pasar Senen, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Dia pun menyarankan untuk tidak memaksakan diri ketika sudah merasa tak kuat menahan pedas dan mulai sakit perut.

“Ternyata dengan makan pedas ini menimbulkan gangguan pencernaan berarti bumbu yang digunakan jangan terlalu pedes, boleh menggunakan cita rasa lain,” ujarnya.

Sering kali makanan pedas bikin ketagihan untuk terus dilahap, namun hal ini bisa memicu gangguan kesehatan pada lambung, khususnya bagi para penderita maag. Oleh karenanya, para pecinta pedas harus bisa mengontrol diri agar tidak memperburuk kesehatannya.

Meskipun tak mengonsumsi makanan pedas, tetapi Anda mengonsumsi terlalu banyak protein ketika berada di restoran All You Can Eat, hal ini pun tidak serta merta baik untuk kesehatan.

Dokter Spesialis Penyakit dalam, Konsultan Ginjal dan Hipertensi dr. Dina Nilasari, PhD, SpPD-KGH menyatakan kalau setiap orang yang makan All You Can Eat memiliki daya tampung makanan yang berbeda. Dia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan protein harian yang berbeda-beda.

Lebih lanjut dia pun menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dalam porsi yang terlalu banyak bisa membuat kinerja ginjal jadi lebih berat. Sehingga hal ini juga berdampak pada beratnya proses penyaringan di ginjal.