HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan Begadang Bisa Picu Penyakit Ginjal? Ini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |21:00 WIB
Kebiasaan Begadang Bisa Picu Penyakit Ginjal? Ini Faktanya
Begadang bisa picu penyakit ginjal? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT ginjal ternyata bukan hanya bisa dialami oleh kelompok usia tua saja lho. Faktanya berbagai macam penyakit ginjal bisa dialami juga oleh kelompok usia muda. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh gaya hidup anak muda zaman sekarang yang kurang sehat.

Dokter Spesialis Penyakit dalam, Konsultan Ginjal dan Hipertensi dr. Dina Nilasari, PhD, SpPD-KGH mengungkap bahwa pengaruh gaya hidup sangat besar terhadap kesehatan ginjal. Salah satu kebiasaan yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal yaitu begadang dengan mengkonsumsi minuman berenergi agar tubuh tetap segar dan tidak ngantuk.

“Ada faktor beberapa yaitu lifestyle itu juga berpengaruh. Lifestylenya begadang semalaman itu gak akan bikin diri langsung rusak ya. Tapi seringkali untuk biar bisa begadang, seseorang banyak mengonsumsi minuman namanya energy drink,” kata dr. Dina Nilasari kepada awak media di kawasan Pasar Senen beberapa waktu lalu.

Ginjal

Meskipun hingga saat ini masih belum ada penelitian yang mengungkap bahwa begadang bisa langsung merusak ginjal, tetapi biasanya ketika begadang orang kerap merasa lapar dan haus. Alhasil mereka memilih makanan dan minuman yang dapat merusak ginjal.

Dokter Dina menyatakan bahwa di dalam minuman berenergi terdapat kandungan kafein yang memang bisa membuat manusia menjadi tidak mudah mengantuk. Selain itu, kandungan gula di dalamnya pun juga sangat tinggi.

Namun dengan begadang saja, tubuh sudah dipaksa untuk beraktivitas walaupun sebetulnya di malam hari organ-organ dalam tubuh seharusnya beristirahat. Selain itu, mengonsumsi minuman berenergi juga bisa membuat kerja ginjal semakin berat.

“Energy drink yang didapatkan supaya bisa melek dari kafein yang tertera atau yang terkandung di dalamnya. Tapi ada bahan lain di energy drink ini yang in the long term dan kalau konsumsinya berlebihan itu sangat menggantung ginjal,” ujarnya.

