HOME WOMEN HEALTH

Tips Mudik agar Anak Tidak Mabuk Perjalanan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:00 WIB
Tips Mudik agar Anak Tidak Mabuk Perjalanan
Cara mengatasi anak mabuk perjalanan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEGIATAN mudik lebaran merupakan salah satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Mereka yang memiliki kampung halaman memilih mudik untuk merayakan lebaran dan berkumpul bersama keluarga.

Akan tetapi, bagi sebagian anak mungkin akan merasa tidak nyaman saat menaiki kendaraan. Tidak sedikit dari mereka akan merasa mual dan muntah di tengah perjalanan mudik. '

Untuk meminimalisir kondisi itu, Dokter Spesialis Anak, dr Lucky Sp.A membagikan tips anak supaya tidak mabuk perjalanan melalui akun TikToknya @drluckyspa, Senin (18/3/2024).

1. Coba arahkan anak untuk lihat jauh ke depan

Biasanya anak akan mulai merasa mual ketika dia sering melihat ke arah samping ataupun ke arah belakang kendaraan, maka solusinya ajarkan anak untuk bisa selalu melihat ke arah depan tanpa diikuti aktivitas lain seperti membaca buku atau bermain handphone.

“Jangan lihat ke samping atau melihat ke belakang, apalagi main handphone atau baca buku saat lagi goyang-goyang. Karena dengan melihat objek yang bergerak otak akan bingung, ini badan lagi diem tapi kok yang dilihat mata gerak-gerak terus ya? Nah gak sinkron tuh, makanya muncul mual,” kata dr Lucky.

Mabuk perjalanan

2. Tidak mengisi perut anak terlalu penuh

Tidak membiasakan mengisi perut anak hingga penuh saat dalam perjalanan merupakan salah satu kondisi yang perlu diterapkan ketika perjalanan mudik lebaran. Karena dengan kondisi perut anak yang penuh akan memicu terjadinya mual lebih mudah dan anak akan mabuk.

“Perut jangan diisi penuh-penuh, sekedarnya saja, yang ringan dan tidak berlemak, jangan juga minum-minuman soda ya,” ucap dr Lucky.

3. Bawa minyak aromaterapi

Meskipun kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi dengan membawa dan coba memberikannya kepada anak bisa meminimalisir anak terjadi mual karena efek dari aromaterapi tersebut.

“Nah coba diciumi kalau lagi mual biasanya ampuh tuh, ilang mualnya kalau cium aroma terapi,” tutur dr Lucky.

Telusuri berita women lainnya
