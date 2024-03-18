Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Tips Aman dan Nyaman Mudik Lebaran untuk Ibu Hamil

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |01:34 WIB
10 Tips Aman dan Nyaman Mudik Lebaran untuk Ibu Hamil
Tips aman mudik lebaran bagi ibu hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

IBU hamil membutuhkan perawatan khusus dan tidak boleh lelah. Namun banyak ibu hamil ingin merasakan sensasi mudik lebaran demi bisa berkumpul dan merayakan lebaran bersama keluarga.

Akan tetapi, bagaimana cara mudik lebaran yang nyaman dan aman untuk ibu hamil?

Menjawab hal tersebut, Dokter Obgyn, dr Duta memberikan tipsnya untuk bisa diterapkan oleh para ibu hamil. Merangkum dari akun TikToknya @duta_obgyn, Senin (18/3/2024).

1. Lakukan mudik lebaran saat kondisi hamil trimester dua

Menurut dr Duta, trimester dua merupakan kondisi paling aman untuk melakukan mudik. Sebab, saat trimester satu keluhan mual muntah masih dirasakan. Sedangkan trimester tiga berbagai keluhan sudah mulai dirasakan sehingga tidak memungkinkan untuk ibu hamil bisa ikut mudik lebaran.

“Trimester satu masih mual muntah, trimester tiga sudah banyak keluhan, nyeri perut, pinggang, dan kaki, susah gerak, gak bisa duduk lama, dan kondisi emergency biasanya terjadi di trimester satu dan tiga,” kata dr Duta.

2. Paling nyaman naik mobil pribadi, kereta atau pesawat

Mudik menggunakan mobil pribadi, kereta, dan pesawat diperkirakan menjadi kendaraan yang paling nyaman untuk ibu hamil. Karena selain ketiga kendaraan tersebut, ibu hamil cenderung akan merasakan berbagai kondisi yang mungkin bisa membahayakan kandungannya.

Ibu hamil

“Memungkinkan untuk sering stop, berdiri, jalan-jalan, dan pipis. Sedangkan untuk di bis tidak bisa berhenti, sulit jalan-jalan, di kapal laut terlalu banyak goyangan yang bisa bikin ibu hamil gampang mual, dan di motor sudah pasti tidak aman dan gak nyaman untuk ibu hamil pergi jauh,” ucapnya.

3. Pakai baju dan sepatu yang nyaman

Saat mudik lebaran tentunya menggunakan pakaian yang nyaman sangat dianjurkan. Untuk itu, dr Duta menyarankan ibu hamil agar tidak menggunakan pakaian yang panas atau sesak, serta menggunakan outer yang mudah untuk digunakan kembali saat dingin atau saat dibuka atau panas.

4. Siapin camilan

Di saat mudik lebaran cemilan untuk ibu hamil jangan sampai terlewatkan. Karena ibu hamil dianjurkan makan sedikit namun sering sehingga dengan cemilan bisa mengganjal perutnya ketika sedang lapar. Tidak lupa menyiapkan permen jahe dan mint hal ini sebagai upaya mengurangi rasa mual yang terjadi.

5. Jangan lupa minum

Setidaknya ketika di perjalanan mudik bawalah botol minum sendiri untuk dikonsumsi, jangan sampai ketika di perjalanan ibu hamil kekurangan cairan hingga membuatnya dehidrasi.

6. Sering berdiri untuk peregangan dan jalan-jalan

Duduk terlalu lama bisa membuat aliran darah menumpuk di area kaki dan membuatnya tidak lancar. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan bisa banyak berdiri untuk sekedar membuat peredaran darah lancar dan membuat kakinya tidak bengkak, kesemutan, sakit pinggang, dan lain-lain.

1 2
      
