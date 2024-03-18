Suara Tank dan Tembakan Hujani Rumah Sakit Al-Shifa

TENTARA Israel menyerang Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza pada malam hari. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa mereka sedang melaksanakan operasi presisi tinggi di area rumah sakit tersebut setelah menemukan teroris senior Hamas sedang berkumpul untuk memulai penyerangan.

Saksi mata melaporkan situasi yang terjadi, di mana suara tembakan tank dan senjata terdengar di sekitar rumah sakit.

"Para tentara di sini dan dalam kompleks ada yang tewas dan terluka, dan tentara menangkap beberapa pemuda. Situasi di sini adalah bencana besar," ucap Muhammad Al-Sayyid dalam pesan suara yang dikirim kepada wartawan dari dalam rumah sakit.

Meskipun IDF belum memberikan isyarat sebelumnya tentang rencana mereka yang akan dilakukan di Rumah Sakit Al-Shifa. Akan tetapi Juru Bicara Kepala IDF, Daniel Hagari mengatakan bahwa Israel akan bertindak setelah menerima informasi.

Oleh karena itu, dipastikan bahwa rumah sakit tetap berfungsi selama penggerebekan, dengan jalur evakuasi yang tersedia bagi para pengungsi yang berlindung di sana.

Melansir dari BBC News, Senin (18/03/2024), Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyatakan bahwa operasi tersebut sebagai pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.

Namun, Israel telah mengklaim bahwa Hamas menggunakan fasilitas medis tersebut sebagai kedok untuk operasinya, sementara Hamas membantah pernyataan tersebut.

IDF menjelaskan bahwa mereka menemukan jaringan terowongan di bawah rumah sakit beserta senjata yang digunakan oleh Hamas selama penggerebekan di Rumah Sakit Al-Shifa.