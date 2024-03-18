Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Kembali Luncurkan Serangan ke Rumah Sakit Al-Shifa, Kerahkan Tank hingga Drone

Masya Hanifa Putri , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:00 WIB
Israel Kembali Luncurkan Serangan ke Rumah Sakit Al-Shifa, Kerahkan Tank hingga Drone
Israel luncurkan serangan ke Rumah Sakit Al-Shifa. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SAAT krisis pangan dan kelaparan parah mengancam Palestina, Israel kembali melancarkan serangan ke Rumah Sakit Al-Shifa, Gaza pada Senin (18/3/2024). Para saksi melaporkan bahwa telah terjadi serangan udara di lingkungan sekitar Rumah Sakit Al-Shifa.

Sekitar kompleks rumah sakit ini sebelumnya menjadi tempat pengungsian bagi puluhan ribu warga Palestina sebagai tempat perlindungan akibat perang.

Melansir dari Channel News Asia pada Senin (18/3/2024) saksi mata di kota Gaza mengatakan bahwa mereka melihat tank sedang mengepung Rumah Sakit Al-Shifa. Diikuti dengan pernyataan dari kantor media pemerintah Hamas dengan mengutuk operasi Israel tersebut.

"Penyerbuan kompleks medis Al-Shifa dengan tank, drone, dan senjata, serta penembakan di dalamnya, adalah kejahatan perang," tuturnya.

Perang Israel dan Palestina

Peristiwa penyerangan ini pun dibenarkan oleh tentara Israel dalam sebuah pernyataan militer.

"Saat ini sedang melakukan operasi tepat di area Rumah Sakit Shifa," tulis pernyataan tersebut.

Dalam pernyataan lanjutan oleh tentara Israel, penyerangan ini didasarkan pada informasi dari pihak intelijen yang mengindikasikan penggunaan rumah sakit oleh teroris senior Hamas .

Hamas lantas membantah pernyataan tersebut, bahwa mereka tidak melakukan operasi militer di rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya. Namun tuduhan ini telah berulang kali dilontarkan oleh pihak Israel dan mengakibatkan penyerangan terhadap banyak rumah sakit di Gaza. Setidaknya 155 fasilitas kesehatan di Jalur Gaza telah rusak sejak perang dimulai.

