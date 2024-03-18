Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vidi Aldiano Jalani Puasa Pertama Setelah 4 Tahun Absen, Ini Deretan Makanan yang Dihindari

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |07:00 WIB
Vidi Aldiano Jalani Puasa Pertama Setelah 4 Tahun Absen, Ini Deretan Makanan yang Dihindari
Vidi Aldiano jalani puasa. (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

PENYANYI Vidi Aldiano akhirnya bisa kembali menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Selama empat tahun belakangan ini suami Sheila Dara itu harus absen berpuasa karena masih menjalani pengobatan kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019.

Vidi Aldiano mengaku masih harus terus memperhatikan asupan makanan yang masuk ke tubuhnya saat sahur dan berbuka puasa. Berbeda dengan kebanyakan orang yang mengincar takjil dengan menu makanan manis dan gorengan, Vidi Aldiano justru menghindari makanan-makanan tersebut.

Pelantun Status Palsu itu memang membatasi makanan manis sejak mengidap penyakit kanker ginjal.

"Gak ada pantangan tapi tetap dengan diet aku yang sudah aku jalani selama berapa tahun terakhir ini. Paling ya ini aja harus agak ngerem karena kan kalau buka puasa banyak makanan manis, terus semuanya kayak gorengan, aku kan gak bisa terlalu banyak gitu," ujar Vidi Aldiano dikutip dari kanal YouTube STARPRO, Senin (18/3/2024).

