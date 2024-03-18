7 Tempat Ngabuburit Asyik di Bandung Bikin Lupa Waktu, Mana Favoritmu?

TEMPAT ngabuburit asyik di Bandung amat mudah ditemui. Di setiap sudut kota bahkan bisa dijadikan tempat singgah sejenak sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Bagi Anda yang berencana melancong ke Bandung pada bulan suci Ramadhan ini, berikut Okezone rekomendasikan tujuh tempat ngabuburit asyik yang bisa Anda kunjungi sambil menunggu adzan maghrib nanti.

1. Alun-Alun Kota Bandung

Alun-Alun Kota Bandung di Jalan Asia Afrika bisa menjadi tempat ngabuburit asyik sembari menunggu adzan maghrib berkumandang.

Anda bisa duduk santai bersama orang-orang terdekat di rumput sintetis, atau bersiap-siap mencari jajanan takjil di kawasan sekitarnya.

Area sekitar alun-alun Kota Bandung banyak yang menjajakan makanan hingga minuman lezat. Antara lain ada kolak, gorengan, batagor, es kelapa, dan lainnya.

(Foto: dok. Nini Ariany)

2. Jalan Braga

Melupakan rasa haus dan lapar bisa dengan banyak cara, salah satunya adalah hunting foto. Ya, jika ingin mendapatkan foto instagramable di spot-spot foto menarik terkesan kuno sambil menunggu waktu buka puasa, datanglah ke Jalan Braga untuk ngabuburit. Di sana, terdapat deretan gedung tua khas zaman kolonial yang berdiri kokoh.

3. Lapangan Tegalega

Ngabuburit asyik di Bandung tak harus mahal. Anda bisa mendatangi Lapangan Tegalega di Jalan Moh. Toha, Ciateul, Kecamatan Regol.

(Foto: dok. Ryanto Amandita)

Cukup mengeluarkan uang Rp1.000, Anda bisa menghabiskan waktu di Lapangan Tegalega yang punya spot-spot menarik. Seperti misalnya ada monumen Bandung Lautan Api, dan juga patung lampion dinosaurus.

4. Taman Cikapayang Dago

Bicara soal taman, Bandung juaranya. Setiap sudut kota terdapat taman yang asyik dijadikan tempat ngabuburit.

Satu di antaranya ada Taman Cikapayang Dago. Baik saat maupun di luar Ramadhan, Taman Cikapayang ini kerap menjadi tempat favorit untuk bersantai.