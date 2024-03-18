Viral Bule Australia Ngamuk di Pesawat, Minta Pulang di Tengah Penerbangan ke Bali

Bule Australia mengamuk di pesawat dalam penerbangan ke Bali (Foto: X/@fl360aero)

VIDEO yang menampilkan seorang turis asal Australia 'ngereog' di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali viral di media sosial. Diketahui bahwa bule tersebut ngamuk minta kembali pulang.

Video dibagikan oleh akun media sosial X, @fl360aero pada Senin (18/3/2024). Dalam keterangannya, dikatakan bahwa bule itu mengamuk setelah sekitar dua jam penerbangan dari Melbourne (MEL) menuju Bali (DPS).

(Foto: X/@fl360aero)

Akun tersebut juga mengungkap kejadian berlangsung di Jetstar JQ43 yang dioperasikan oleh B787-8 Dreamliner (VH-VKJ). Tidak diketahui apa alasan penumpang itu mengamuk, yang jelas ini menimbulkan kehebohan di kabin pesawat.

Bisa dilihat bagaimana kru pesawat dan juga penumpang lainnya mencoba menenangkan bule yang mengamuk. Dalam cuplikan video yang diambil dari sudut lainnya memperlihatkan bagaimana bule itu menangis dan berteriak-teriak.