Harga Tiket Pesawat Naik Gila-gilaan Tak Masuk Akal, Begini Reaksi Sandiaga Uno

BELUM lama ini seorang netizen viral lantaran mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat mudik rute Jakarta-Padang yang lebih tiga kali lipat dari normal. Keluhan itu dilontarkan pemilik akun X @bayoeram.

Ia mengunggah tangkapan layar harga tiket Jakarta-Padang di tanggal 6 April 2024 senilai Rp4,7 juta untuk keberangkatan pukul 06.15 WIB dan harga Rp5,3 juta untuk pukul 05.30 WIB.

Dari tangkapan layar tersebut terlihat di hari tersebut hanya ada dua penerbangan dan harus transit.

"Kenapa mau Lebaran harga tiket nggak ngotak? Ke Padang loh ini, masa naiknya 300 persen," tulis akun tersebut meluapkan emosinya.

Kemudian akun tersebut membagikan tangkapan layar lagi untuk membandingkan harga tiket pesawat ke Singapura.

Harga tiket ke Singapura mulai dari Rp3,6 juta di tanggal yang sama. Sungguh fenomena miris yang sulit diterima akal sehat.

"Mending ke SG (Singapura) sekalian," tambahnya.

Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno langsung bereaksi.