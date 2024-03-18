Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Harga Tiket Pesawat Naik Gila-gilaan Tak Masuk Akal, Begini Reaksi Sandiaga Uno

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |17:40 WIB
Harga Tiket Pesawat Naik Gila-gilaan Tak Masuk Akal, Begini Reaksi Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

BELUM lama ini seorang netizen viral lantaran mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat mudik rute Jakarta-Padang yang lebih tiga kali lipat dari normal. Keluhan itu dilontarkan pemilik akun X @bayoeram.

Ia mengunggah tangkapan layar harga tiket Jakarta-Padang di tanggal 6 April 2024 senilai Rp4,7 juta untuk keberangkatan pukul 06.15 WIB dan harga Rp5,3 juta untuk pukul 05.30 WIB.

Dari tangkapan layar tersebut terlihat di hari tersebut hanya ada dua penerbangan dan harus transit.

"Kenapa mau Lebaran harga tiket nggak ngotak? Ke Padang loh ini, masa naiknya 300 persen," tulis akun tersebut meluapkan emosinya.

Kemudian akun tersebut membagikan tangkapan layar lagi untuk membandingkan harga tiket pesawat ke Singapura.

Infografis Tips Traveling Hemat Antiboncos

Harga tiket ke Singapura mulai dari Rp3,6 juta di tanggal yang sama. Sungguh fenomena miris yang sulit diterima akal sehat.

"Mending ke SG (Singapura) sekalian," tambahnya.

Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno langsung bereaksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement