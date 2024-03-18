Bukber di Next Hotel, Bisa Dapat Doorprize Voucher Menginap

SUDAH bulan ramadhan, apakah Anda sudah merencanakan untuk buka puasa bersama (bukber) dengan orang terdekat di mana?

Bila Anda sedang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, inilah saatnya yang tepat untuk kalian merasakan pengalaman menyenangkan bukber di 4-star hotel yang dikembangkan oleh MNC Land.

Di Yogyakarta ada satu 4-star hotel yang sepanjang bulan ramadhan menyajikan menu buka puasa yang sangat lengkap, yakni Next Hotel Yogyakarta.

4-Star Hotel yang berada di Kompleks Malioboro City, Jalan Laksda Adisucipto KM 8 ini, menawarkan paket buka puasa all you can eat dengan beragam pilihan menu makanan dan minuman.

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Jonas menyampaikan, sepanjang bulan ramadhan terdapat promo Bang Jamal – Buka Bareng, Jajan, Sambil Beramal yang secara spesial dihadirkan untuk para tamu yang ingin merasakan pengalaman bukber dengan hidangan dan acara spesial.

“Selain menghidangkan beragam pilihan 50 menu makanan dan minuman, melalui promo Bang Jamal – Buka Bareng, Jajan, Sambil Beramal kami mengajak para tamu untuk beramal melalui 10 persen dari keuntungan yang akan disumbangkan," ucap Jonas beberapa waktu lalu.

Penasaran ada apa saja yang ditawarkan oleh Next Hotel Yogyakarta dengan promo Bang Jamal? Berikut ini kami merangkumnya untuk Anda, yang bisa menjadi rekomendasi tempat bukber saat sedang berada di Yogyakarta dan sekitarnya.

(Foto: MNC Media)

Buka Puasa All You Can Eat Hanya Rp125 Ribu

Sepanjang bulan ramadhan, Anda dapat bukber dengan hidangan buka puasa hanya Rp125.000 nett sudah all you can eat di Next Hotel Yogyakarta.

Sebanyak 50 menu makanan dan minuman disajikan secara berbeda setiap harinya, mulai dari banyak pilihan takjil, sop, pilihan stall makanan yang beragam, aneka jenis minuman, menu utama khas timur tengah yang menggugah selera, hingga dessert yang juga sangat beragam.

Live Akustik Mengiringi Santap Buka Puasa

Yang spesial ditawarkan sepanjang bulan ramadhan oleh hotel bintang 4 ini adalah adanya live akustik dengan membawakan lagu-lagu khas ramadhan. Momen bukber Anda bersama orang terdekat pun menjadi lebih berkesan dan sangat terasa suasana ramadhannya.

Live Talkshow dan Tausiyah Jelang Buka Puasa

Setiap harinya juga akan ada talkshow agama dan tausiyah jelang berbuka puasa di bulan ramadhan. Tentu ini bisa menjadi momen untuk Anda menjalankan aktivitas yang positif sepanjang bulan ramadhan, salah satunya dengan mendengar siar agama dari para narasumber.