HOME WOMEN TRAVEL

Cuaca Membaik, Akses Pelayaran ke Taman Nasional Komodo Kembali Normal

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:40 WIB
Cuaca Membaik, Akses Pelayaran ke Taman Nasional Komodo Kembali Normal
Pelayaran ke Taman Nasional Komodo, NTT kembali dibuka (Foto: Instagram/@temanliveaboard)
PELAYARAN wisata ke kawasan Taman Nasional (TN) Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya dibuka kembali menyusul cuaca yang perlahan membaik.

Kepala KSOP Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto mengatakan, pihaknya sudah mengizinkan lagi pelayaran ke Taman Nasional Komodo, tetapi sambil tetap memerhatikan perkembangan prakiraan cuaca BMKG.

"Memerhatikan cuaca yang semakin membaik, hari ini KSOP sudah memberikan izin kepada kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran, dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca BMKG," ungkap Risdiyanto dalam keterangannya.

Risdiyanto mengingatkan para nakhoda kapal agar senantiasa memantau kondisi cuaca maritim melalui laman resmi BMKG tiap kali hendak melakukan pelayaran.

Infografis Labuan Bajo

Nakhoda diimbau saling membagi informasi satu sama lain pula perihal keadaan cuaca di tengah laut. "Beritahukan ke kapal lain jika mengetahui akan bahaya cuaca," ujarnya.

Pihak KSOP Labuan Bajo terutama mengingatkan tetap waspada saat melintasi perairan bagian selatan kawasan TN Komodo, yang mencakup Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca.

"Berhati-hati dalam bernavigasi terutama di Perairan selatan Pulau Komodo, Padar dan Rinca," imbaunya.

Risdiyanto mengatakan, KSOP sendiri akan terus memantau kondisi cuaca di daerah tersebut. Pihaknya akan menutup kembali aktivitas pelayaran jika cuaca buruk kembali melanda.

Telusuri berita women lainnya
