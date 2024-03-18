Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pengunjung Capai 6.000 di Awal Ramadhan, Sandiaga Dorong Istiqlal Jadi Destinasi Wisata Halal

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |09:15 WIB
Pengunjung Capai 6.000 di Awal Ramadhan, Sandiaga Dorong Istiqlal Jadi Destinasi Wisata Halal
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: MPI)
A
A
A

BERBAGAI upaya terus dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mengembangkan wisata halal dan ramah muslim.

Salah satunya dengan menghadirkan tiga layanan tambahan dasar yakni, Need to have (layanan makanan halal dan fasilitas untuk mendirikan shalat), Good to have (toilet yang ramah muslim dan muslimah), dan Nice to have (fasilitas rekreasi yang ramah keluarga muslim).

Hal tersebut kini mulai berdampak pada destinasi wisata religi seperti Masjid Istiqlal yang secara kuantitas pengunjung alami lonjakan lumayan signifikan di awal Ramadhan 1445 Hijriah.

“Saya diberi tahu tahun lalu hanya 3.000 jamaah/kunjungan. Tapi tahun ini jumlahnya lebih dari 6.000 yang hadir di Istiqlal untuk berbuka puasa bersama. Kegiatannya juga paling padat dari segi jumlah penceramah dan kegiatan-kegiatan amaliah lainnya,” ujar Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Maret 2024.

Sandi juga memprediksi angka kunjungan jamaah ke Masjid Istiqlal akan terus mengalami tren kenaikan terutama di hari libur maupun akhir pekan selama Ramadhan.

Ia pun mengajak para donatur maupun berbagai perusahaan swasta untuk berkolaborasi meramaikan suasana Ramadhan di masjid terbesar se-Asia Tenggara itu.

Terlebih, pada Ramadhan edisi tahun ini pengelola menggelar event bertajuk Istiqlal Ramadhan Fair.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/406/3019080/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-Tl9J_large.JPG
Indonesia Jadi Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia, Ini Harapan Sandiaga Uno 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985248/kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-sandiaga-kita-butuh-bimbingan-mui-OG7ZlmNPXZ.JPG
Kembangkan Pariwisata Halal Indonesia, Sandiaga: Kita Butuh Bimbingan MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/406/2935665/sandiaga-letakkan-batu-pertama-pembangunan-masjid-jami-minangkabau-ikon-baru-pariwisata-halal-indonesia-XKnmsDOEqZ.JPG
Sandiaga Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Jami Minangkabau, Ikon Baru Pariwisata Halal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/301/2842388/liburan-ke-hawaii-ini-3-restoran-halal-yang-cocok-buat-traveler-muslim-rIVUb106g7.jpg
Liburan ke Hawaii, Ini 3 Restoran Halal yang Cocok buat Traveler Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/406/2825137/bangga-indonesia-peringkat-pertama-global-muslim-travel-index-2023-ini-kata-sandiaga-uno-VHUmKSyVqy.JPG
Bangga! Indonesia Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index 2023, Ini Kata Sandiaga Uno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/406/2797751/tawarkan-wisata-ramah-muslim-disneyland-hong-kong-satu-satunya-sediakan-mushola-QiRGN8OxUx.JPG
Tawarkan Wisata Ramah Muslim, Disneyland Hong Kong Satu-satunya Sediakan Mushola
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement