HOME WOMEN TRAVEL

Rangkul Disabilitas Kembangkan UMKM Jambi, Sandiaga: Jangan Sampai Ada Tertinggal

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:30 WIB
Rangkul Disabilitas Kembangkan UMKM Jambi, Sandiaga: Jangan Sampai Ada Tertinggal
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunker ke Jambi (Foto: dok. Kemenparekraf)




MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen akan merangkul kaum disabilitas dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jambi.

"Agar disabilitas itu bisa bekerja jangan sampai ada yang tertinggal terutama kaum disabilitas," ujarnya saat berkunjung di kawasan Jelutung, Kota Jambi, Minggu, 17 Maret 2024.

Menurutnya, ekonomi kreatif ini adalah ekonomi yang inklusif, karena sifatnya inklusif maka terbuka bagi para penyandang disabilitas.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Azhari Sultan/MPI)

"Karena itu, kami mendorong banyak sekali kegiatan yang membuka ruang dan peluang agar teman-teman disabilitas bisa jadi pemenang di UMKM," paparnya.

Mantan Ketua Kadin ini menambahkan, nantinya mereka bisa diberdayakan pada subsektor kuliner, pemasaran dan pemodalan.

"Kita berharap teman disabilitas ini bisa menunjukkan kelebihan yang dimiliki. Dan ternyata mereka mampu jika diberi peluang dan kesempatan," kata Sandi.

