HOME WOMEN TRAVEL

Viral Ular Piton 10 Meter Ditangkap saat Hendak Memangsa Babi, Ramai Jadi Tontonan Warga

Andhy Eba , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |08:06 WIB
Viral Ular Piton 10 Meter Ditangkap saat Hendak Memangsa Babi, Ramai Jadi Tontonan Warga
Warga Muna, Sulawesi Tenggara tangkap ular piton sepanjang 10 meter saat hendak memangsa babi hutan (Foto: Andhy Eba/MPI)
A
A
A

WARGA Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dihebohkan oleh kemunculan ular piton sepanjang 10 meter di areal perkebunan.

Reptil berukuran raksasa itu pertama kali diketahui warga saat sedang memotong kayu di kebun miliknya. Ketika itu saksi mata mendengar jeritan babi hutan yang hendak dimangsa ular tersebut.

Ia pun memanggil enam rekannya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat mednekat, alangkah terkejutnya mereka mendapati ular dengan panjang sekitar 10 meter sedang berupaya memangsa babi hutan.

Ular 10 Meter di Muna

(Foto: Andhy Eba/MPI)

Tanpa pikir panjang, warga lalu mengeluarkan parang untuk langsung menghabisi ular itu. Sempat dibuat panik, untungnya ular berhasil dilumpuhkan.

Setelah dipastikan mati, ular itu kemudian dibawa ke perkampungan untuk menjadi tontonan warga Desa Lamorende.

Tak pelak, desa itu seolah jadi destinasi wisata dadakan karena banyaknya orang yang penasaran mau melihat ular itu.

Telusuri berita women lainnya
